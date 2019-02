Je sors, je reste

Coup de cœur

ROMAN : Cupidon a des ailes en carton

La prolifique auteure française Raphaëlle Giordano, que l’on connaît grâce aux livres Ta 2e vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une et Le jour où les lions mangeront de la salade, lance cette année le roman Cupidon a des ailes en carton. Elle fait vivre avec sa plume le personnage de Mérédith, une comédienne en devenir, folle amoureuse d’Antoine. Toutefois, pour mieux se retrouver et pour mieux l’aimer, elle propose à Antoine la « tour de l’amour », consistant à une pause de leur engagement, durant six mois et un jour. Réussiront-ils à se retrouver? * Sorti le 1er février

Je sors

CONCERT

Pascale Picard

L’interprète-compositrice Pascale Picard fait sa grande rentrée montréalaise ce soir et y présente son dernier et quatrième album original The Beauty We’ve Found. On retrouve une artiste, plus mature, qui change de ton et qui réinvente son style. C’est en solo et toujours en anglais que la chanteuse offre neuf nouveaux titres, réalisés par Antoine Gratton. Son style plus pop se marie au style folk. *Ce soir à 20h au Cabaret du Lion d’Or, 1676 rue Ontario Est

CINÉMA

La liberté d’une statue

Ce soir, Éléphant : mémoire du cinéma québécois présentera une projection spéciale du film restauré La liberté d’une statue du réalisateur et scénariste Olivier Asselin, réalisé en 1990. Ce long métrage qui se veut une comédie et un conte philosophique a été tourné en noir et blanc, voulant rendre hommage aux premiers classiques du cinéma, s’inspirant d’histoires comme Don Quichotte ou Candide de Voltaire. *Ce soir à 19h à la Cinémathèque québécoise, 335 De Maisonneuve Est

THÉÂTRE

Simone et Arnaud

Deux adolescents, Simone et Arnaud, ont grandi ensemble. Depuis leur tendre enfance, leurs parents louent des maisons de campagne pour y passer l’été. Cette année, les choses changent entre eux : une attirance physique s’installe et des questions existentielles sur la peur de la mort, la beauté et l’art poussent leur imagination à créer un monde imaginaire. Ils se rencontrent chaque jour dans un champ, où ils se laissent tenter par des défis malsains et des jeux sombres qui pourraient bien mal finir. * Ce soir à 20h à l’Espace La Risée, 1258 Rue Bélanger

CONCERT

Roxane Bruneau

Nominée dans les catégories Révélations de l’année et Album pop de l’année au gala de l’ADISQ, l’auteure-compositrice-interprète Roxane Bruneau a le vent dans les voiles. Au palmarès des ventes au Québec avec son album Dysphorie, elle reprend finalement la route pour une tournée qui débutera au Club Soda. De plus, l’artiste est un réel phénomène sur le web et attire des milliers d’abonnés sur ses plateformes Instagram, YouTube et Facebook. *Ce soir à 20h au Club Soda, 1225 boulevard Saint-Laurent

THÉÂTRE

Basse-Ville

La Basse-Ville à Québec paraît moins romantique pour le trio de jeunes gens dans la vingtaine. D’abord, il y a la caissière dans un supermarché qui est optimiste, joviale et dynamique et son amie, la serveuse, pessimiste et fataliste. Les deux amies sortent danser dans une boîte de nuit dans la Basse-Ville et l’une d’entre elle rencontre un garagiste originaire de la Beauce et c’est un dur lendemain de veille qui les attend. * Ce soir à 19h au Théâtre La Licorne, 4559 rue Papineau

Je reste

DVD

Veuves

Mettant en vedette Violas Davis et Michelle Rodriguez, le long drame et film d’action Veuves raconte l’histoire de quatre femmes ayant perdu leurs maris, alors que ces derniers étaient des criminels, qui ont perdu la vie, à la suite d’un braquage qui a mal viré. De plus, elles ont à leurs trousses des méchants créanciers qui ne demandent qu’à être remboursés des dettes de leurs époux. Elles devront se retrousser les manches et trouver un plan. *Sorti le 5 février

ROMAN

Miss Parfaite

La comédienne Frédérique Dufort nous présente sa nouvelle série jeunesse Miss parfaite, qui s’adresse d’abord aux adolescentes. On retrouve donc Maya qui fait son entrée au secondaire et qui face à plusieurs questionnements, même si tout son entourage la croit parfaite. Cette forme de journal intime nous ouvre les portes des pensées, des craintes, des impressions et tous les plus grands secrets de cette jeune fille.... *Sorti le 23 janvier

TÉLÉ

La force de l’attraction

Un film d’amour pour la Saint-Valentin? Oui! Avec la comédie romantique La force de l’attraction, on retrouve Pierce Brosman et Julianne Moore interprétant deux avocats brillants newyorkais Audrey Woods et Daniel Rafferty. Lorsqu’ils se rencontrent pour un cas de divorce très médiatisé, la rivalité se fait sentir, tout autant que l’attirance physique. Alors que leurs clients se disputent pour une propriété prestigieuse en Irlande, les deux avocats décident de faire la fête dans le village. Coup de théâtre. Le lendemain, ils découvrent qu’ils sont mariés, pour le meilleur et pour le pire... *Aujourd’hui à 13h à TVA