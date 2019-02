Je sors, je reste

Coup de cœur

ALBUM À ÉCOUTER : Parce qu’on aime de Corneille

Cela faisait un petit moment qu’on attendait un nouvel album original de Corneille, teinté de R&B comme l’opus Parce qu’on vient de loin. Les vœux des fans sont donc exaucés avec le lancement de son huitième album Parce qu’on aime, qui se veut justement une continuité de ce premier disque. Avec 11 nouveaux titres, co-écrits avec sa femme Sofia de Medeiros, Corneille revient à ses origines de musique groovy francophone et engagée. Le premier extrait Tout le monde aime, jetant un regard sensible sur notre époque, donne déjà le ton au reste du disque. * Sorti le 15 février

Je sors

CONCERT

Lunes par Révèle la relève

La série Relève la relève coproduite par Les Francouvertes présente son premier spectacle de la série des Lunes. Sur scène, se réuniront plusieurs auteures-compositrices-interprètes dont Marie-Pierre Arthur, Fanny Bloom, Laura Sauvage, Catherine Durand et d’autres. De plus, une artiste de la relève et une artiste connue du grand public s’uniront pour créer ensemble une prestation unique. Les duos « surprises » vous en mettront plein la vue. *Ce soir à 20h30 à la Maison de la culture Maisonneuve, 4200 rue Ontario Est

ÉVÉNEMENT

La Fête du Nouvel An lunaire

Saviez-vous que la Fête du Nouvel An lunaire est la fête la plus célébrée dans le monde. C’est pourquoi, le Quartier Dix30 récidive à sa troisième édition de cet événement qui prévoit une programmation riche et diversifiée. Ce week-end, ce sera l’occasion d’assister à la danse du lion et à la danse du dragon ou encore de participer à un atelier gratuit de calligraphie ou d’origami. À vous de bien commencer cette nouvelle année sous le signe de la bienveillance et de la prospérité. *Demain et dimanche à 12h au Square Quartier DIX30 et au Hall Théâtre L’Étoile, 6000 boulevard de Rome, Brossard

HUMOUR

Bad Boys du rire: NWAR is the New Black

En plein cœur des festivités du Mois de l’histoire des Noirs, Les Bad Boys du rire présentent 12 stars montantes de l’humour à Montréal dans le tout nouveau spectacle de 90 minutes NWAR is the New Black. Comme dans un comedy club de newyorkais, des numéros de stand-up, des anecdotes hilarantes, des blagues irrévérencieuses et des punchlines tordants vous attendent. * Demain à 20h au Bar Le Terminal, 1875 Avenue du Mont-Royal Est

SPORT

Patrice Bernier et ses amis

Pour la bonne cause, l’ancien capitaine de l’Impact de Montréal, Patrice Bernier, vous invite ce samedi à la troisième édition de son match amical de futsal, où deux équipes formées de célébrités montréalaises s’affronteront au profit de la Maison d’Haïti et la Fondation Bon Départ. Parmi les joueurs invités, on pourra compter sur la présence des animateurs Andy Mailly-Pressoir, Kevin Raphaël, l’ex-joueur de hockey George Laraque, ou encore le boxeur Jean Pascal. Pour vous procurer des billets, rendez-vous au www.pbetsesamis.com *Demain à 13h au Centre Pierre Charbonneau, 3000 Rue Viau

CONFÉRENCE

Classe de maître avec Philippe Falardeau

Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire du réseau des cinéastes indépendants KINO, plusieurs événements du septième art prennent place durant le mois février et de mars. Ce dimanche, aura lieu une classe de maître par Philippe Falardeau, l’un des cinéastes les plus prolifiques issu du mouvement. Le réalisateur de Monsieur Lazhar viendra partager sa vision personnelle des différents aspects du cinéma. * Dimanche à 14h au Théâtre Rialto, 5723 Avenue du Parc

Je reste

DOCUMENTAIRE

Maria par Callas

Maria Callas est l’une des plus belles voix que la Terre ait connue. La chanteuse d’opéra, née à Manhattan de parents grecs, connaît une gloire internationale, dans les années 40, en plein cœur de la guerre. Elle enchaîne plusieurs rôles dans les plus grandes scènes du monde. Sa vie personnelle est parsemée de drames, car sa personnalité flamboyante est tout aussi vulnérable. *Sorti le 5 février

Livre

Ton absence m’appartient

L’animatrice et chroniqueuse Rose-Aimée Automne T. Morin nous livre un touchant témoignage sur le deuil dans cette essai intime. Après avoir perdu son père à l’âge de 16 ans, la jeune femme fait une introspection, des derniers moments passés avec ce dernier qui voulait faire d’elle une femme aguerrie et en pleine possession de ses moyens. Dans cette quête de la construction de soi, elle passe en entrevue six autres personnes, qui ont eux aussi grandi dans un cadre hors de l’ordinaire.

TÉLÉ

La vraie nature

Alex Nevsky, Sophie Prégent et Cora se réunissent dans ce nouvel épisode de La vraie nature. Encore une fois, l’animateur Jean-Philippe Dion réussira à soutirer de grandes et belles confidences de ce trio connu pour leur créativité. D’abord, le chanteur Alex Nevsky s’ouvrira le cœur sur la séparation de ses parents. Puis, la comédienne Sophie Prégent partagera des souvenirs difficiles de son adolescence, tandis que la femme d’affaires Madame Cora racontera les bas de son mariage qui fut le point de départ de sa chaîne de restauration. *Dimanche soir à 21h15 à TVA