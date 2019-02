La lanceuse de chaise de Toronto recouvre sa liberté

TORONTO – C’est la pression exercée par quatre amis qui aurait poussé une jeune femme de 19 ans à lancer une chaise sur une autoroute de Toronto, samedi dernier, à partir d’un balcon du complexe Maple Leaf Square, un édifice en hauteur comptant 49 étages.

C’est du moins ce que prétend l’avocat de Marcella Christianna Zoia, qui a été libérée sous caution, mercredi, après qu’on l’eut accusée de méfait mettant sa vie en danger, de dommages à la propriété évalués à moins de 5000 $ et de nuisance publique.

Son avocat Greg Leslie a indiqué que sa cliente a fait «une erreur de jugement momentanée» après avoir été fortement incitée par ses amis à balancer une chaise depuis un balcon du Maple Leaf Square, qui se trouve à proximité des voies rapides et des voies de desserte du Gardiner Expressway, une autoroute qui traverse le centre-ville de la Ville Reine.

Heureusement, personne n’a été blessé.

Rappelons que la jeune femme s’est livrée aux autorités torontoises après que ces dernières eurent lancé un appel au public pour l’identifier. Une vidéo de la scène où l’accusée lance la chaise a abondamment circulé sur les réseaux sociaux au pays et même à travers le monde.

«Elle comprend l'indignation du public. Vous avez tous entendu ce qui se passe dans la vidéo. Ces gens faisaient pression sur elle», a poursuivi Me Leslie.

Selon le «Toronto Sun», Marcella Christianna Zoia a appliqué du rouge à lèvres et a lissé ses cheveux lors du trajet en ascenseur après sa comparution sous caution de mercredi, où le Tribunal a exigé une somme de 2000 $ pour qu’elle puisse recouvrer sa liberté.

Elle a ensuite regardé silencieusement et avec un large sourire les nombreuses caméras qui la scrutaient, avant de se rendre chez sa mère où elle devra se tenir à carreau. La juge Rebecca Rutherford a ordonné à Zoia d’obéir aux règles et à la routine de sa mère, selon le quotidien torontois, en plus de ne pas contacter ses quatre amis qui se trouvaient sur le balcon avec elle ou de posséder des armes, des munitions, des explosifs ou tout dispositif intimidant.

Celle qui étudie pour devenir hygiéniste dentaire et qui travaille dans un bar reviendra en cour le 22 mars prochain, pour la suite des procédures.