L’amour oui : bonne bouffe, bon vin, belles rencontres !

Joyeuse Saint-Valentin à tous! Aujourd’hui, on souligne notre amour de toutes les façons : en amoureux, entre amis ou entre célibataires! On célèbre aussi avec notre amour pour la bonne bouffe, le bon vin et les belles rencontres! Cupidon nous transporte donc au Ferreira, nous fait alors découvrir un délicieux rosé et nous propose un cours de cuisine élégant pour célibataires!

MANGER : Dîner romantique au Ferreira

Si vous êtes un amoureux de la bouffe et que vous décidez de célébrer la Saint-Valentin au restaurant, rendez-vous au mythique et chic Ferreira, toujours situé sur la rue Peel, en plein cœur du centre-ville. On vous promet le dîner le plus romantique en ville, mais aussi le plus gourmand. Ce soir, le menu spécial Dia do Amor de quatre services a été élaboré pour deux personnes, au prix de 75 dollars. D’abord, on vous servira l’amuse-bouche rouleau de fromage Sao Jorge et truffe fraîche avec asperge et jaune d’œuf. Puis, en entrée, vous aurez le choix entre le tartare d’huîtres et pétoncles ou la pieuvre croustillante sur un hummus de haricots à l’œil noir et huile de paprika fumé. Ensuite, en plat principal, la célèbre morue noire en croûte cèpes et le filet mignon de veau sont les plats costauds de la soirée. (N’oublions tout de même pas que le Ferreira est spécialisé dans les plats de poissons). Finalement, au dessert, on nous proposera une terrine de chocolat, toffee au miso et sorbet au fruit de la passion ou Farofias, crème à la verveine, pomme verte et crème glacée au romarin. C’est sans contredit le souper rêvé à partager en amoureux! (1446 Rue Peel, Montréal)

BOIRE : Le nouveau Kim Krawford rosé à boire entre filles

Le rosé et la Saint-Valentin, quel beau duo! Même si je relève toujours le défi sans alcool ce mois-ci, je désirais vous faire une très bonne suggestion. Pour souligner la fête de l’amour entre filles, les vins Kim Crawford de la Nouvelle-Zélande ont lancé juste à temps, un nouveau rosé, franchement bien réussi. D’habitude, les vins rosés sont toujours trop sucrés à mon goût, mais je dois dire que cette bouteille est franchement équilibrée avec ses notes de fruits tropicaux et de petits fruits rouges et ses saveurs de melon d’eau et de fraise, en bouche. C’est rafraîchissant, mais soutenu à la fois. On nous suggère de le servir en apéro et de l’accompagner d’une salade ou d’autres plats légers. Je propose plutôt de le boire avec un plateau de fruits colorés, aspergés de chocolat au lait fondant! Santé! (16,60$ à la SAQ)

SORTIR : Célibataires, mettez-vous les mains à la pâte!

Vous êtes célibataires et vous désirez vous sortir de votre zone de confort? Sachez que le prestigieux Hôtel Ritz-Carlton joue les entremetteurs ce soir, en vous organisant la soirée Cook and Date! En effet, les hommes et les femmes en solo sont invités à participer au cours de cuisine animé par le chef exécutif Johnny Porte. Pour briser la glace, un cocktail de bienvenue avec bouchées vous sera servi. Puis, les participants devront mettre les mains à la pâte, lors de l’atelier culinaire divisé en deux temps (salé-sucré). La soirée se terminera évidemment par la dégustation des plats et bar ouvert offert toute la soirée. Ne sait-on jamais, de belles rencontres en perspective pourraient faire chavirer votre cœur! (165 $ par personne- 1228 rue Sherbrooke Ouest, Montréal)