Shea Weber et le Canadien s’inclinent face aux Predators et P.K. Subban

Shea Weber espérait sans doute un scénario différent pour son 900e match dans la Ligue nationale de hockey, alors que le Canadien de Montréal s’est incliné 3 à 1 face aux Predators, jeudi soir, à Nashville.

Absent de la feuille de pointage, Weber a néanmoins été le joueur le plus utilisé dans cette rencontre.

Le match a également été marqué par le brio des gardiens Carey Price et Pekka Rinne au cours des deux premières périodes.

C’est un revirement causé par Jonathan Drouin en zone du Canadien qui a mené au premier but des Predators, inscrit par Ryan Hartman en milieu de deuxième. L’attaquant de l’équipe locale a intercepté une longue passe de Drouin, puis a refilé le disque à Craig Smith. Hartman a marqué sur le retour de lancer de son coéquipier.

Le Canadien a toutefois montré les dents au deuxième vingt, décochant par moins de 21 tirs sur Rinne. Le gardien finlandais a finalement cédé aux assauts répétés des visiteurs, au troisième tiers. C’est Tomas Tatar qui a créé l’égalité avec sa 18e réussite de la saison.

Tout s’est écroulé pour le Tricolore en milieu de troisième période. Récemment arrivé à Nashville, Brian Boyle a redonné les devants aux siens en inscrivant son premier but, et son premier point, dans son nouvel uniforme. P.K. Subban a obtenu une mention d’aide sur le but, qui s’est avéré celui de la victoire.

Quelques minutes plus tard, la réussite de Viktor Arvidsson est venue sceller l’issue du match.

Rinne a réalisé 34 arrêts tandis que Price a fait face à 38 lancers.