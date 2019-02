Le couple, l’amour et le romantisme en 12 chiffres

Voici quelques chiffres intéressants sur tout ce qui touche à la vie de couple, l’amour et le romantisme.

Joyeuse Saint-Valentin!

Selon un sondage récent mené auprès d’adultes canadiens:

81% des gens croient que les femmes sont généralement plus gâtées que les hommes le 14 février.

des gens croient que les femmes sont généralement plus gâtées que les hommes le 14 février. 77% des répondants croient que les hommes sont moins excités à l’idée de célébrer la Saint-Valentin.

des répondants croient que les hommes sont moins excités à l’idée de célébrer la Saint-Valentin. 30% des Canadiens en couple s’attendent à recevoir un cadeau aujourd’hui.

des Canadiens en couple s’attendent à recevoir un cadeau aujourd’hui. 22% des gens célèbrent la Saint-Valentin d’une façon ou d’une autre, peu importe qu’ils soient en couple ou célibataires.

14%: Selon des données de 2011, 14% des couples canadiens ont un écart d’âge de 10 ans ou plus. Une baisse de 4% depuis 1981.

71,7 millions de dollars: En 2016, les Canadiens ont fait importer pour 71,7M$ de roses coupées et de boutons de rose.

8,2 millions: Le nombre de couples au Canada en 2016.

12,4 millions: Ne vous sentez pas trop seuls, chers célibataires. Selon le dernier recensement, on dénombre plus de 12 millions de célibataires de plus de 15 ans au Canada.

39,9%: Le Québec est la province avec le plus haut taux d’union libre (conjoints de fait) selon le dernier recensement. En 1981, le pourcentage était de moins de 9%.

72 880: On comptait 72 880 couples de même sexe au pays en 2016. Une hausse de 60,7% depuis 2006.

AFP

1 milliard de dollars et plus: On connaît au moins quatre divorces qui ont coûté au-delà d’un milliard (en dollars américains). Celui de l’homme le plus riche au monde, Jeff Bezos, devrait s’ajouter à la liste sous peu. On prévoit que cela pourrait être une affaire de plusieurs dizaines de milliards.

3,8 milliards: À ce jour, le divorce d’Alex et Jocelyn Wildenstein conserve le top du triste palmarès. La madame, accroc à la chirurgie plastique, a reçu 2,5 milliards en 1999 et 100 millions pour chacune des treize années suivantes. En 2018, on rapportait qu’elle avait déclaré faillite.