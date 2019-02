Le Devoir et le Venezuela « bashing »

Toujours de gros articles négatifs

Ça dure malheureusement depuis longtemps au Devoir. Presque à tous les jours, de beaux gros textes, qui font souvent plus d’une demie-page, « blastent » généreusement le « dictateur » du Venezuela Nicolas Maduro, socialiste en plus de ça. On est plus clément avec l’élu choisi par les États-Unis et le Canada (ce pays subjugué aux diktats de l’Oncle Sam), Juan Guaido, celui qui avec le dynamique concours de ses amis étrangers s’est, comme ça, autoproclamé président du Venezuela. Comme en Irak et en Libye, le pétrole du Venezuela fait saliver les étrangers et l’élite du pays. Lire de tels articles à saveur propagandistes m’a fait sourire même si je me disais, comme d’autres, que le Devoir a bien changé. Le Venezuela est sa fixation et sa priorité. Jamais d’articles de fond sur des pays très démocratiques comme la Colombie, le Honduras, le Guatemala, le Myanmar et ses 800 000 Rohingyas chassés du pays, le Bahrein et le Yémen envahis militairement par l’Arabie saoudite, la Libye « libérée » par les Occidentaux, etc. Non, rien de tout ça. Le Devoir est obsédé par le Venezuela. On dirait l’agence de relations publiques du Parti libéral du Canada.

À lire ces articles, on en vient à la conclusion que la classe moyenne au complet et la majorité des démunis sont tous pour le président autoproclamé de la grosse droite comme le sont les nantis, le patronat, les médias privés du pays et plusieurs organismes d’information étrangers comme l’Agence France-Presse et l’Associated Press. Nicolas Maduro n’a comme appui que sa mère et c’est moins certain pour sa conjointe et ses enfants.

Séances de défoulement des chroniqueurs

Après les nombreux articles quasi quotidiens suivent naturellement les éditoriaux enflammés de Guy Taillefer du Devoir et les chroniques de François Brousseau (de Radio-Canada qui écrit régulièrement dans ce journal), celui qui n’aime pas, mais pas du tout, les socialistes Maduro, Chavez, Castro, et encore moins les communistes. On croirait lire les éditoriaux et les chroniques d’activistes en service comme en témoignent ces récentes pièces d’anthologie :

- « À la rescousse des Vénézuéliens » (Guy Taillefer, le 28 janvier 2019). À la rescousse des Vénézuéliens en lynchant Maduro et en le remplaçant par un ami du Canada, des États-Unis, du Brésil et de la Colombie. Voilà la solution.

- « Crise politique au Venezuela. Guerre froide » (François Brousseau, 28 janvier 2019). Guerre au Venezuela financée et initiée par qui selon vous?

- « Le pays en panne » (Guy Taillefer, le 25 mai 2018). Pays en panne en raison du boycott, de l’embargo et des interventions de pays du nord de l’Amérique et de quelques-uns du sud. Qui est leur « dépanneur »?

- « Venezuela. Un pays taillé en pièces » (Guy Taillefer, 2 août 2017). Taillé en pièces par qui? Oui, Maduro et Chavez, bien entendu.

- « Venezuela. L’ère des ambitions autoritaires » (Guy Taillefer, 2 août 2017). Les ambitions autoritaires du socialiste Maduro contre les ambitions démocratiques du conservateur Guaido et des States qui veulent libérer le pays comme ils l’ont fait en Irak et en Libye.

Saviez-vous que les bons et débonnaires riches et célèbres du Venezuela, qui veulent la tête de Maduro, sont ceux qui pratiquent le plus l’évasion fiscale dans les paradis fiscaux? C’est pas moi qui le dis, mais bien une étude publiée par le National Bureau of Economic Research des États-Unis rédigée par des chercheurs universitaires de Berkeley, de Copenhague et d’Oslo, tel que rapporté dans Le Devoir du 20 septembre 2017 sous la plume de l’éditorialiste Jean-Robert Sansfaçon. Détourner de l’argent à profusion dans les paradis fiscaux est criminel, appauvrit la population et produit un sous-financement de ses services publics. Mais la secte économique supérieure au Venezuela n’en a rien à cirer des pauvres et des programmes sociaux. Seul leur enrichissement personnel les intéresse, par l’appropriation du pouvoir, des ressources naturelles, des services publics et des instruments collectifs. Mais il faut dire que certains, on ne les nommera pas, ne comprennent pas ça ou ne sont nullement intéressés à le comprendre. Ça ne fait pas partie de leurs paradigmes. Ben oui, Guaido va mettre fin aux paradis fiscaux et lutter farouchement contre les inégalités au Venezuela.

C’est trop pour moi

Le 5 février 2019, Le Devoir publie une très longue entrevue avec le professeur de sciences politiques de l’Université de Montréal, Philippe Faucher, oui, encore avec celui qui est intégralement anti-Maduro et très beaucoup néolibéral. Alors le titre du texte de cette belle rencontre : « Analyse. Comprendre la crise au Venezuela. Le pays est en faillite, explique le professeur Philippe Faucher ». Quel titre d’article à la fois ridicule et pathétique. Grâce à l’analyse fine et objective de l’universitaire en question, on va enfin « comprendre » une fois pour toutes ce qui se passe vraiment au Venezuela. L’an passé, Le Devoir a publié l’opinion d’un ancien diplomate canadien, Gérald Latulipe. Le titre de son opinion : « Plaidoyer pour une intervention militaire au Venezuela ». Tout un diplomate! Voilà tout est dit, il faut régler le problème au Venezuela, crée par les States, le Canada, le Brésil, la Colombie, etc., et par l’élite du pays par une invasion militaire comme en Irak. Monsieur le diplomate, Trump aussi y a aussi pensé. Ma dernière : grosse photo dans le Devoir du 7 février 2019 d’un, pas mille là, un migrant vénézuélien installé en Colombie, pays oh combien démocratique et libre, totalement indépendant des États-Unis. Non, la Colombie n’est pas le « back-store » des States. Jamais de photos de partisans du « dictateur ». Aucune, niet. Et que dire de cette touchante photo du 8 février, le lendemain de l’autre, parue dans Le Devoir d’une jeune mère vénézuélienne avec son bébé exilés en Colombie? Tellement « cheap » comme tactique d’intoxication. Ça manque de respect pour les lecteurs.