Les coups de cœur de Marième Ndiaye

Février est le Mois de l’histoire des Noirs (MHN) et, cette année, Marième Ndiaye en est la fière porte-parole. Artiste multidisciplinaire, on peut l’entendre aux côtés de Benoît Dutrizac comme chroniqueuse culturelle à QUB radio, la voir à l’animation de l’émission De par chez nous sur les ondes de TV5 et Unis TV, et même porter ses manteaux d’hiver de sa collection M par Marième. Également chanteuse, elle prépare en ce moment son quatrième album en carrière. Voici donc les adresses chouchoutes et colorées de l’animatrice.

Le restaurant préféré ?

Photo Facebook Vin Papillon

Le Vin Papillon sur Notre-Dame. C’est une buvette qui a tout : l’endroit est cozy, la bouffe est bonne, les vins nature sont excellents et la carte des vins est complète. Je suis aussi une fanatique de la Brasserie Bernard, car on a l’impression de se retrouver dans une autre époque. Il y a aussi la pizzeria Rita, à Verdun. Il y a de bons vins italiens. Je suis une maman de jumeaux de six ans. C’est pour moi un genre de 5 à 7 revisité, où j’amène mes enfants manger des pizzas pendant que je bois un verre de vin ! J’aime beaucoup le Sud-Ouest, son énergie et son multiculturalisme.

L’endroit où prendre un verre ?

Photo Facebook Brasserie Bernard

J’aime mes enfants, mon mari et le vin ! Le vin fait vraiment partie de ma vie. Je t’avouerais que j’aime acheter de bons vins à mon goût et je passe une heure à la SAQ pour choisir de bonnes bouteilles. J’aime bien la bière aussi et je découvre des produits de microbrasseries au Bar Waverly, situé sur le coin de Saint-Laurent et Saint-Viateur.

Photo Facebook Waverly

L’activité préférée ?

J’essaie de lire. Je suis en train de lire le livre de Michelle Obama et je lis aussi mon frère Webster qui a écrit le livre À l’ombre des feuilles, du même titre que son album. Nos parents sont brûlés de nous ! J’aime aussi écrire. Je me disais d’ailleurs que j’allais me rendre demain au Vin Papillon, commander un verre de vin et écrire dans mon calepin. J’écris des chansons, des poèmes, des pensées.

Une adresse secrète à ­découvrir ?

Photo Facebook inHAIRitance

Le salon de coiffure Inhairitance. C’est un salon spécialisé pour les cheveux frisés et crépus. Cela fait 5 ans que j’y suis ambassadrice et on lancera bientôt une gamme de produits pour les cheveux. Il y a un phénomène autour du retour aux cheveux naturels chez les femmes noires et les cheveux en soi dépassent le style capillaire. J’ai commencé à porter l’afro lorsque j’ai lu l’histoire d’Angela Davis et j’en ai fait ma marque de commerce. Je trouve que ce salon nous sensibilise, nous éduque et nous fait comprendre la nature de nos cheveux. Il y a même une nouvelle succursale qui vient tout juste d’ouvrir en Martinique.

Quels sont les événements à ne pas manquer durant le MHN ?

C’est l’occasion d’aller voir des shows, des pièces de théâtre comme Blackout à Guy-Concordia, des conférences et aussi d’encourager le don de sang, pour l’anémie falciforme, ce samedi. J’animerai aussi le panel Conversations noires, sous forme de discussions avec diverses femmes noires, de tous les horizons. N’oublions pas la troisième édition du Gala Dynastie qui récompense l’excellence noire au Québec, qui aura lieu le 10 mars prochain.