Lysandre Nadeau remet les pendules à l’heure sur sa relation avec Jemcee

Lysandre Nadeau, qui est en voyage depuis trois mois, a tenu à mettre au clair certaines choses sur sa rupture avec Jemcee, ce dernier s'étant récemment exprimé à ce sujet.

La belle brune, qui est actuellement au Vietnam, a publié dans une story Instagram un texte où elle s'explique et se défend relativement aux circonstances de leur séparation.

Story @lysandrenadeau

«L’une des premières discussions que nous avons eues dans notre amitié prérelation [concernait] notre accord sur la beauté des relations ouvertes. J’ai été honnête avec lui à ce sujet depuis jour 1», explique-t-elle. «Quand il m’a avoué son amour, je lui ai répondu: “Si on finit monogames, tu vas finir cocu.” Ça sonne gras, mais c’était la réalité.»

Story @lysandrenadeau

«J’en ai mangé, du caca, depuis le début de cette histoire-là, alors je crois important de ramener certains faits: on n'a pas parlé du fait que, moi, j’en avais absolument rien à chier s’il allait voir d’autres filles, parce ça me dérangeait fondamentalement pas. Mon besoin était plus fort, mais conséquemment, j’acceptais avec bonheur la réciprocité», continue-t-elle.

Story @lysandrenadeau

Elle termine en précisant qu’il n’y a aucune friction avec Jemcee: «Je nous souhaite [à] tous les deux de trouver un jour une relation qui nous convient selon nos désirs/besoins respectifs. Aucune friction entre Jean-Michel et moi, ça reste mon meilleur au monde.»

En entrevue dans le balado Sans filtre de PH Cantin, d’OD Bali, Jemcee était revenu récemment sur sa relation avec Lysandre, expliquant qu’il n’était pas bien dans leur relation ouverte: «J'ai forcé fort. J'ai vraiment essayé. J'ai tout fait. J'ai donné tout ce que je pouvais donner. Elle n’est pas prête pour l'instant. Je ne suis pas sûr qu'elle va ever changer, par exemple. Elle, elle me dit que ça va peut-être être dans cinq ou six ans, qu'elle va se réveiller et qu'elle va être prête... Mais tsé, je ne me fais pas d'attentes à rien.»

Les deux sont en bons termes malgré tout et se disent remplis de respect l’un pour l’autre. On ne souhaite que du bonheur à ces deux belles personnes!

