QS s’oppose au financement public d’un nouveau stade de baseball

«Afin de ne pas répéter le fiasco du Centre Vidéotron», Québec solidaire s’oppose à ce que des fonds publics soient investis dans la construction d’un nouveau stade de baseball dans l’espoir de ramener les Expos à Montréal.

«On est pour et favorables au retour des Expos à Montréal [...] mais on veut demander au gouvernement [de] s’engager à ne pas engager d’argent public dans une telle aventure», a déclaré aujourd'hui le député de Rosemont, Vincent Marissal, lors d’une mêlée de presse.

Québec solidaire souhaite essentiellement éviter de répéter le modèle de financement de l’amphithéâtre de Québec, qui attend toujours le retour des Nordiques.

«Nous, on dit au gouvernement Legault: “Faites attention, ne tombez pas là-dedans.” On a déjà joué dans ce film-là, on ne veut pas faire ça», a dit M. Marissal. «On pense que le baseball, c’est une business privée, rentable, qui devrait fonctionner selon les principes de l’entreprise privée», a-t-il ajouté.

Or, pour l'instant, les promoteurs du retour des Expos à Montréal n'ont fait que demander un coup de pouce au gouvernement du Québec afin de convaincre le gouvernement fédéral de lui céder un terrain.

