Quatrième trimestre: baisse des revenus, mais retour des profits pour Bombardier

MONTRÉAL | Bombardier a vu ses revenus diminuer au quatrième trimestre de 2018 par rapport à celui de 2017, mais son résultat net a bondi.

Les revenus ont diminué de 7% par rapport à la même période de l’année précédente pour s’établir à 4,3 milliards $ US.

Les profits ont toutefois pris la direction inverse passant d’une perte de 188 millions $ US au quatrième trimestre 2017 à un gain de 55 millions $ US pour celui de 2018.

Pour l’ensemble de l’exercice, les revenus sont restés stables par rapport à 2017, mais le résultat net a fortement augmenté. Une perte de 525 millions $ US avait été enregistrée en 2017 comparativement à un profit de 318 millions $ US en 2018.

«Alors que nous entamons la quatrième année de notre plan de redressement, Bombardier est une entreprise beaucoup plus solide», a déclaré le président et chef de la direction de Bombardier Alain Bellemare.

«Les principaux risques de nos programmes ont été atténués, notre cycle d’investissements intensifs est derrière nous et nos secteurs d’activité sont bien placés pour croître», a-t-il ajouté. «En 2019, nos efforts seront axés sur une exécution sans faille de nos projets ferroviaires, l’accélération de la production d’avions Global 7500 et la mise en service des avions Global 5500 et Global 6500.»