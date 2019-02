Les Russes sont officiellement de retour au Tournoi pee-wee et les incidents des dernières années, qui ont forcé l’organisation à les bannir lors des quatre dernières éditions, ne se reproduiront plus, jure l’entraîneur-chef du SKA-Strelna de Saint-Pétersbourg, Valery Afanasyev.

La présence du Russian Centre Select, en 2015, avait sonné le glas des formations du pays des tsars.

L’équipe s’était présentée avec un alignement différent de ce qu’ils avaient démontré sur vidéo et avait complètement dominé la compétition dans la classe AA-Élites.

Cette insulte à l’organisation du Tournoi n’avait été que la goutte qui avait fait déborder le vase, puisque les Russes avaient eu plusieurs problèmes de discipline, autant sur la glace qu’en dehors, au fil des ans.

Mais ça, c’était avant, assure Afanasyev, qui agissait à titre de gérant du Russian Center Select en 2015.

« Ce qui s’est passé il y a quatre ans, c’est la faute d’un mauvais entraîneur. Cette fois, notre équipe est bien dirigée. [L’entraîneur de 2015, Gennady Kurdin], avait une vieille mentalité. Maintenant, je vous assure qu’il n’y aura plus de problèmes avec les équipes russes. Nous ferons preuve de discipline. »

Des paroles qui ont sonné comme de la musique aux oreilles du directeur général du Tournoi, Patrick Dom, qui n’a pas cru bon de mettre en garde les dirigeants du SKA-Strelna avant le début de la compétition.

« Ce qui est arrivé, c’est du passé. On ne fera pas exprès non plus pour essayer de leur trouver des problèmes. On leur fait confiance. »

Les Russes ne sont d’ailleurs pas en famille d’accueil cette année.

Équipe talentueuse

Maintenant que la hache de guerre est enterrée, les jeunes Russes feront leurs débuts vendredi à 11 h 45 au Centre Vidéotron face aux Ravens de Semiahmoo, dans un match de la classe AAA.

Jeudi, au Complexe des 3 Glaces de Vanier, les Russes ont démontré toute l’étendue de leur talent dans une victoire de 5-2 sur les petits Remparts de Québec lors d’un match préparatoire.

À noter toutefois que les Diables rouges format pee-wee évolueront dans la classe AA-Élites.

Mais qu’importe ! Les Russes possèdent des habiletés et quelques joueurs qui ont connu une poussée de croissance hâtive !

« On espère avoir une équipe pour gagner. C’est ce qu’on veut. Ça fait deux ans qu’on se prépare avec ce groupe de joueurs pour le tournoi de Québec et je pense qu’on a des chances », mentionne l’entraîneur.

Certains joueurs de la sélection russe évoluent ensemble depuis l’âge de cinq ans. La majorité s’active au sein de cette formation depuis trois ou quatre ans.

Ils ont disputé des tournois en Finlande et en Slovaquie cette année, et ont aussi pris part au Brick à Chicago il y a deux ans.

Maudite tempête !

La tempête hivernale qui a frappé le Québec jeudi a toutefois entraîné quelques problèmes pour les jeunes Russes, puisque quelques équipements ne s’étaient pas rendus à Québec, jeudi, au moment d’affronter les petits Remparts.

Les gardiens du SKA-Strelna ont donc profité de la générosité de ceux des Ducks d’Anaheim, qui leur ont prêté leur équipement pour la journée.

En espérant que tout soit arrivé pour leurs débuts officiels de vendredi.

Patrick Roy dans les gradins

Pour une rare fois, Patrick Roy n’était pas derrière le banc, mais bien dans les gradins pour un match de hockey présenté au Centre Vidéotron. C’est que son neveu Charles O’Connell, le fils de sa sœur Alexandra, faisait ses débuts au Tournoi pee-wee avec les Gouverneurs de Terrebonne de la classe International B. Mais, non, le jeune O’Connell n’évolue pas à la position de gardien de but !

« J’aime mieux jouer à l’attaque. Ça me permet de bouger mes patins, d’être toujours en mouvement et de prendre des lancers au but », a expliqué le pee-wee.

Avoir Patrick Roy comme oncle, ç’a certainement ses avantages et son neveu l’a compris lorsque Roy dirigeait l’Avalanche du Colorado.

« On était allés le visiter et on avait pu patiner sur leur glace. [Nathan] MacKinnon était embarqué sur la patinoire avec nous, c’était très cool », se souvient-il.

Une nuit dans la voiture

La formation Central States Chesterfield l’a emporté 2-1 en tirs de barrage jeudi matin face au Husky de Chaudière-Ouest. Tout ça malgré le fait que quelques joueurs sont arrivés à 6 h 30 du matin et que d’autres n’étaient même pas encore à Québec en raison de la tempête de mercredi !

Cette formation de la région de St-Louis au Missouri a vu sa correspondance entre Toronto et Montréal être annulée mercredi soir. Plutôt que de patienter, plusieurs parents et entraîneurs ont pris la décision de louer des véhicules et d’affronter la tempête entre Toronto et Québec pour s’assurer d’être présents pour leur match de 10 h 30 jeudi matin !

Quatre joueurs, qui avaient pris des vols différents, n’étaient toutefois pas en uniforme jeudi, mais, heureusement pour eux, ils auront la chance de jouer au Centre Vidéotron grâce à la victoire in extremis de leurs coéquipiers.

Le Temple à Québec

Le Temple de la renommée du hockey s’installera au Centre Vidéotron de vendredi à dimanche. Le Journal a eu un avant-goût des installations et, il n’y a pas à dire, les amateurs seront aussi étonnés qu’impressionnés par la grandeur du site réservé aux artefacts.

En plus de l’exposition, le Tournoi recevra la première de plusieurs grandes visites dans le cadre de son 60e anniversaire.

De 18 h 30 à 19 h 30, deux joueurs qui ont justement été intronisés au Temple, Raymond Bourque et Marcel Dionne, seront de passage à l’amphithéâtre de Québec pour y rencontrer les amateurs et se prêter à une séance d’autographes.

Les résultats

AA

Seigneurs de Québec Nord-Est 1

Coyotes de Mauricie-Ouest 3

Inter B

Lynx de Haute Beauce 2

Estacades de Mauricie-Est 1

AA

Husky de Chaudière-Ouest 1

Central States Chesterfield 2 (TB)

Scolaire

Commandeurs du Collège de Lévis 3

Gouverneurs de Massey-Vanier 1

Scolaire

Arsenal de l’Académie Saint-Louis 4

Coyotes de Saint-Gabriel 1

AA-Élites

Sélects du Nord 1

Phoenix de Sherbrooke 4

AAA

Grenadiers du Lac Saint-Louis 4

Spartans de Seacoast 0

Inter B

Barons de Québec Nord-Est 4

Gouverneurs de Terrebonne 0

AAA

Corsaires de Pointe-Lévy 1

Top Gun du New Hampshire 3

AA-Élites

Bobcats de l’Arizona 2

Armada de Blainville-Boisbriand 5

AA

Saints de Saint-Albert 2

Fire d’Atlanta 0

Les matchs de vendredi

AA

8 h | Mooseheads d’Halifax c.

Sélect d’Autriche AAA

9 h 15 | Prospects de Nouvelle-Angleterre c. Red Wings de Detroit

AA-Élites

10 h 30 | Peewee Selects de LSA c. Hurricanes Jr de la Caroline

AAA

11 h 45 | SKA-Strelna de St-Pétersbourg c. Ravens de Semiahmoo

AA-Élites

13 h | Islanders de Charlottetown c. Lions de Zurich

AA

14 h 15 | Golden Knights Jr de Vegas c. Flames Jr de Calgary Northwest

AAA

15 h 30 | Detroit Honeybaked c. Knights de République tchèque

AAA

16 h 45 | Eagles Jr de Boston c. Team Minnesota

AA-Élites

18 h | Sélect du Japon c. Gamblers Jr du Wisconsin

AA-Élites

19 h 15 | Sharks de San Jose c. Patriotes de Laval

AAA

20 h 30 | Stars de Long Island c. Advantage de Boston