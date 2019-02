Shea Weber aux portes d’un autre plateau enviable

Lorsqu'il prendra part à son 900e match de sa carrière, le défenseur du Canadien de Montréal Shea Weber aura déjà une autre marque dans sa mire, puisque le vétéran au lancer foudroyant n’est qu’à trois buts du plateau des 100 en avantage numérique.

Avant les affrontements de jeudi, le numéro 6 se classait au premier rang des défenseurs actifs, devant Zdeno Chara (93), et au 12e échelon de tous les défenseurs de l’histoire de la Ligue nationale (LNH), derrière deux anciens porte-couleurs du Tricolore : Mathieu Schneider (100) et Sergei Gonchar (102).

À moins d’une surprise tout juste avant la rencontre prévue en soirée au Bridgestone Arena, Weber deviendra le 157e défenseur de l’histoire de la LNH à disputer un 900e match dans la LNH.

Il deviendra également le neuvième capitaine actif à réaliser cet exploit après Chara, Sidney Crosby, Ryan Getzlaf, Mikko Koivu, Anze Kopitar, Alexander Ovechkin, Joe Pavelski et Justin Williams.

Dès la mise au jeu initiale face aux Predators de Nashville, il sera le 18e joueur issu de la séance de repêchage 2003 à revendiquer autant de parties jouées à son actif.

Autres comparaisons avec Subban

Le match de jeudi mettra aux prises deux équipes ayant orchestré l’une des transactions les plus mémorables de l'histoire récente de la LNH, le 29 juin 2016, lorsqu'elles se sont échangées deux récipiendaires du trophée Norris en Weber et le flamboyant P.K. Subban.

Au moment de la transaction, Weber venait de conclure sa sixième saison comme capitaine des Predators et détenait les records de concession pour les buts, les aides et les points chez les arrières (166 buts, 277 aides et 443 points en 763 rencontres).

Subban, de son côté, venait tout juste de terminer sa troisième campagne consécutive de 50 points, rejoignant les membres du Temple de la renommée Larry Robinson (sept fois de suite) et Guy Lapointe (cinq saisons d’affilée), les seuls autres défenseurs de l'histoire du Canadien avec autant de saisons consécutives de 50 points.

Depuis l’échange, les deux joueurs sont devenus des membres importants de leur formation : Weber a été nommé capitaine de l'équipe du CH l’automne dernier et Subban a largement contribué à la course des «Preds» en finale de la Coupe Stanley en 2017.

Des statistiques éloquentes

Le Canadien présente une fiche de 75-47-14 lorsque Weber se trouve dans sa formation, tandis que les Predators ont un rendement de 110-54-24 avec Subban en uniforme.

Lors du match de jeudi, Weber et Subban s’affronteront dans un troisième duel depuis la transaction. Ce sera la première fois à Nashville

Subban, lui, est déjà revenu au Centre Bell depuis son transfert. Le Tricolore avait gâché son retour avec un gain de 2 à 1 le 2 mars 2017.

Au dernier rendez-vous, le 5 janvier, les Predators l’ont emporté 4 à 1 à Montréal. Subban a inscrit deux aides pour franchir la barre des 300 passes décisives.