Spécial Saint-Valentin : 7 activités à faire pour célébrer l’amour tout court

À la Saint-Valentin, l’amour n’est pas seulement réservé aux amoureux. En effet, on peut souligner la Fête de Cupidon avec des gens qu’on aime, tels que nos parents, nos amis ou encore nous-même!

Que vous soyez célibataires ou non, accompagné ou seul, voici donc 7 activités originales à faire pour célébrer l’amour tout court!

1. Avec maman : Relaxez au Bota Bota avec le forfait « Le cœur sur la main »

Pourquoi ne pas offrir à maman une journée au spa entre filles pour célébrer l’amour? Au spa Bota Bota, on nous propose le forfait « Le cœur sur la main » qui comprend un soin des mains et des pieds avec verre de bulles à la main, ainsi qu’un dessert décadent pour accompagner l’expérience. Le massage, donné par des esthéticiennes professionnelles, débute par un gommage canneberge et pomme-grenade et suivi d’un masque au chocolat et d’un modelage. On termine par l’application de crème hydratante au melon miel et huile d’abricot. L’accès aux circuits d’eaux est également compris dans le forfait. * Spa-sur-l’eau Bota Bota à 200$ par couple - de la Commune dans le Vieux-Montréal, Montréal

2. Avec papa : Évadez-vous en Porsche pour une heure ou un week-end

Voiture de luxe, technologie, performance, confort, vitesse et fine pointe du design sont tous des traits caractéristiques qui décrivent les véhicules Porsche. Qu’on ait les moyens ou non de se procurer cette bagnole haut de gamme, on peut avoir maintenant la chance d’en faire l’essai pour une heure ou le temps d’un week-end, en la louant directement à la boutique Porsche du Quartier Dix30. C’est l’occasion rêvé d’être au volant d’un Cayenne ou encore d’une 911. Gageons que papa tombera lui aussi amoureux de l’engin luxueux. À noter que des prérequis sont obligatoires avant la location, dont l’âge minimum de 27 ans. *À la boutique Porsche au Quartier Dix30 – À partir de 149$ pour l’heure ou 450 $ pour la journée

3. Avec l’amoureux : Organisez un « staycation » au ITHQ

Il n’y a rien de plus romantique que la ville vêtue de son beau grand manteau blanc. En effet, profitez de la métropole en vous organisant un « staycation » abordable à l’Hôtel quatre étoiles ITHQ dans une suite supérieure avec vue sur le centre-ville, qui inclue le petit déjeuner continental. De plus, profitez d’un service personnalisé du majordome qui sera aux petits soins. Enfin, pour les fins gourmets, il vous faut découvrir le restaurant de l’établissement pour un souper gastronomique digne des plus grands restaurants en ville! * L’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec à partir de 179 $ - 3535 Rue Saint-Denis, Montréal

4. Avec la meilleure amie : Prenez le thé au premier salon végane à Montréal

La pâtisserie Petit Lapin a dernièrement ouvert une nouvelle boutique en plein cœur du quartier Outremont. Cette succursale propose également, un nouveau service de thé traditionnel, comme le font si bien les Londoniens. Au menu, on retrouvera un plateau à trois étages avec scones natures et aux canneberges, servis avec crème maison façon Devonshire et confiture de framboise, des petits sandwichs gourmets sur pain maison aux concombres et aux piments rouges, et des mignardises créées par la propriétaire Viviane Nguyen. N’oublions pas que tous les produits de la maison sont sans gluten, véganes et exemptés des 10 allergènes principaux. *Petit Lapin à 55 $– 1051 avenue Bernard, Montréal

5. Entre célibataires : Participez à la soirée réseautage de célibataires à l’événement Love in the City

C’est au chic restaurant-bar Bord’Elle qu’aura lieu la prochaine soirée de réseautage pour célibataires Love in the City organisée par Soulstreprenors, qui réunit la crème de la crème des personnes seules à la recherche de l’amour. L’événement qui aura lieu ce week-end débutera par une dégustation de vins avec bouchées et un jeu amusant pour vous permettre de briser la glace. Ensuite, la fête de l’amour se poursuivra avec une célébration tapis rouge et danse! Ne manquez pas votre chance de peut-être rencontrer l’âme sœur. * Pour vous procurer des billets rendez-vous au https://www.eventbrite.ca/e/networking-for-singles-tickets-55830463419 - au Bord’Elle au 390 Rue Saint-Jacques, Montréal

6. En solo : Se donner du temps pour soi et du « self-love »

Rendez-vous au Bio Spa Enaam, situé au centre-ville, pour un soin thérapeutique et somptueux aux feuilles d’or, aidant au renforcement du système immunitaire, la libération des toxines et à la régénération des cellules de la peau. Cette expérience complète qui dure plus de deux heures est composée d’une exfoliation, d’un masque aux feuilles d’or 24 carats, d’un drainage lymphatique, d’un massage et d’une détente absolue. De plus, tous les produits utilisés sont biologiques en provenance d’Europe. Ce 14 février, on se donne l’amour pour soi! * Au Bio Spa Enaam à 270 $ au 1444 rue Sherbrooke Ouest, suite 200, Montréal

7. Entre collègues : 5 à 7 au nouveau Milky Way Cocktail Bar

Milky Way Cocktail Bar. Il s’agit du nouveau bar hot en ville qu’il faut découvrir et qui a ouvert ses portes le mois dernier. Situé en plein cœur du quartier Pointe-Saint-Charles, dans le Sud-Ouest de la ville, ce bar secret se cache à l’étage de la pizzeria Fugazzi. Son long bar décoré de tabourets en velours rose, nous plonge directement dans une ambiance féérique. On a vraiment l’impression de pénétrer dans l’univers de la voie lactée, là où Cupidon sirote des Cosmo! D’ailleurs, la carte des cocktails a été élaborée par le mixologue Christophe Beaudoin Vallières et ses créations sont savoureuses. * Milky Way Cocktail Bar - 1886 rue Centre, Montréal