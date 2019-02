Un demi d’expérience se pose dans le nid des Alouettes

Le porteur de ballon Jeremiah Johnson a signé un contrat d’un an avec les Alouettes, jeudi, et ajoutera de la profondeur à l’effectif de la formation montréalaise.

L’athlète de 5 pi et 9 po et 209 lb a disputé cinq saisons dans la Ligue canadienne de football (LCF), dont les trois dernières avec les Lions de la Colombie-Britannique. En 13 rencontres l’an passé, il a conservé une moyenne de 5,3 verges par course, lui qui a porté le ballon 120 fois pour des gains de 633 verges et cinq majeurs. Le joueur de 31 ans a ajouté 308 verges en 40 réceptions.

«L'ajout de Jeremiah nous donne de la profondeur parmi nos demis, tout en permettant à William Stanback d'apprendre d'un autre vétéran, puisqu’il sera appelé à avoir plus de responsabilités au sein de notre attaque, a déclaré le directeur général Kavis Reed dans un communiqué. En plus d'être polyvalent, Jeremiah apporte beaucoup d'expérience à notre vestiaire.»

En 61 matchs dans la LCF, l'ancien des Ducks de l'Université de l'Oregon a inscrit 55 majeurs. Il a par ailleurs amassé 3151 verges en 572 courses.

En plus de passages avec le Rouge et Noir d'Ottawa et les Argonauts de Toronto, Johnson a évolué dans la NFL avec les Broncos de Denver. Il a également appartenu aux Texans de Houston, aux Redskins de Washington et aux Panthers de la Caroline.