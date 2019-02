Un spectacle impeccable

Elle a marqué les époques avec ses chansons. Et aujourd’hui, Carole King a droit à une comédie musicale à la hauteur de son génie avec l’impeccable Beautiful – The Carole King Musical, présentée à la Place des Arts de Montréal.

Au fil de près d’une trentaine de numéros musicaux, le répertoire de Carole King est passé à la loupe, tant ceux qu’elle a popularisés elle-même que ceux qui ont été confiés aux bons soins d’artistes comme The Drifters, The Shirelles ou encore Little Eva.

Mais beaucoup plus qu’un simple enchaînement de succès, Beautiful – The Carole King Musical lève le voile sur la vie privée de la chanteuse, dévoilant une arrière-scène beaucoup moins rutilante. En effet, alors que la carrière de Carole King prenait son envol, son mariage, lui, s’écroulait graduellement sous ses yeux.

En réinscrivant ainsi les Will You Love Me Tomorrow, One Fine Day, It’s Too Late et autres, le spectacle fait vibrer ces succès indémodables sous une tout autre lumière, souvent encore plus poignante que les relectures offertes au fil des ans.

Irréprochable Sarah Bockel

Si Beautiful – The Carole King Musical fonctionne aussi bien, c’est en partie grâce au talent de Sarah Bockel. La chanteuse au timbre vocal semblable à celui de celle qu’elle incarne navigue avec brio sur les succès, certes, mais également sur toute la gamme d’émotions qui les accompagnent. Bref, un rôle taillé sur mesure pour l’Américaine qui porte le spectacle sur ses épaules.

Petit bémol : on aurait tant aimé avoir droit à la version entière du magnifique (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, plutôt que celle écourtée qui, tout de même, était ô combien poignante.

Le spectacle Beautiful – The Carole King Musical est présenté à la Place des Arts jusqu’à dimanche.