Un exemplaire de Super Mario Bros. vendu 130 000 $

Un exemplaire jamais déballé du premier Super Mario Bros. a battu le record du prix de vente le plus élevé pour un jeu classé pour sa qualité: un groupe d'acheteurs a payé plus de 100 000 $ américains pour obtenir la pièce de collection historique.

«En plus de sa signification historique et artistique, l'exemplaire a été exceptionnellement bien conservé», explique par voie de communiqué Kenneth Thrower, cofondateur et évaluateur de Wata Games.

Il existe 11 versions différentes du boîtier du jeu, produites entre 1985 et 1994. Les deux premières étaient protégées par un autocollant et faisaient partie des premières cartouches tests au lancement du Nintendo Entertainment System, explique Heritage Auctions, qui a conclu la vente à Dallas.

Parmi les exemplaires qui étaient «protégés par un autocollant», celui qui vient d'être vendu est le seul qui n'ait toujours pas été déballé, d'où son prix exorbitant. Ce pourrait même être le mieux conservé de tous les exemplaires qui existent. Son évaluation de 9,4 et sa note A++ en témoignent.