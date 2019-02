Une pétition pour réintégrer le lanceur d'alerte congédié

QUÉBEC | Le Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) lance une pétition qui vise la réintégration de l’agronome Louis Robert, congédié par le ministère de l’Agriculture à la fin janvier pour avoir filtré de l’information à un journaliste.

En plus d’exiger la réintégration de M. Robert, la pétition somme le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, André Lamontagne, de lui offrir des excuses publiques, de compenser toute perte encourue par M. Robert en raison de son congédiement et de s'assurer de respecter l'esprit de la loi sur la protection des lanceurs d’alerte.

Tous les citoyens du Québec sont invités à signer la pétition.

Selon le SPGQ, M. Robert a agi comme lanceur d’alerte en portant à la connaissance du public des informations importantes pour la santé et la sécurité alimentaire des Québécois.

M. Lamontagne est dans l’embarras depuis le renvoi de l’agronome. Le ministre avait d’abord indiqué avoir pris lui-même la décision de mettre fin à l’emploi de M. Robert, avant d’offrir plusieurs autres versions contradictoires.

La protectrice du citoyen, Marie Rinfret, a annoncé mardi qu’elle menait une enquête sur les circonstances ayant mené au renvoi de M. Robert.