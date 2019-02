[Vidéo] Cette superstar canadienne surprend les coachs durant les auditions à l’aveugle

La saison 7 de La Voix sera définitivement remplie de surprises, autant pour les spectateurs, que les coachs.

Pour conclure la première ronde d’auditions à l’aveugle de la nouvelle saison, un candidat mystère a fait son entrée sur scène.

Tous, incluant le public à la maison, faisaient partie du subterfuge, sauf les coachs.

Les quatre furent immédiatement subjugués par la prestation.

Interprétant Everything in my Heart de Corey Hart à la perfection, nos coachs se sont tous retournés, pour voir Corey Hart lui-même sur la scène.

Voyez le moment surprise ici: