[VIDÉO] Gabriel Nadeau-Dubois perd patience au Salon bleu

Le député de Gouin, Gabriel Nadeau-Dubois, en avait assez, jeudi, des échanges routiniers entre le leader parlementaire de la Coalition avenir Québec, Simon Jolin-Barrette, et celui du Parti libéral, Sébastien Proulx.

Il s’est levé au Salon bleu de l’Assemblée nationale pour exprimer son mécontentement.

«M. le Président, en tout respect, elle est plus ou moins intéressante, cette discussion que le leader du gouvernement et de l’opposition officielle ont maintenant rituellement à chaque dépôt de projet de loi. J’invite les leaders à [...] se réconcilier à l’extérieur du Salon bleu, et qu’on arrête de perdre notre temps. À chaque fois qu’il y a un dépôt de projet de loi, les deux leaders échangent comme ça... Je ne vois pas en quoi c’est pertinent dans le processus législatif. Donc, est-ce que l’on peut passer à la période de questions? Et que l’on arrête, comme ça, d’échanger. À chaque dépôt de projet de loi, on souffre de cet échange où ils semblent avoir beaucoup de plaisir, mais le reste des parlementaires ont envie de procéder. Merci», a-t-il dit.

Nadeau-Dubois faisait référence au fait que M. Proulx, après le dépôt d’un projet de loi à l’Assemblée nationale, se lève en Chambre pour demander au gouvernement de confirmer la tenue de consultations concernant le projet de loi en question, et à la réponse de Jolin-Barrette qui suit chaque fois.

Visiblement, cette fois a été la goutte qui a fait déborder le vase!