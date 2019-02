Vous pourrez manger dans des dômes féériques au pied de la Grande Roue ce printemps

Une expérience gastronomique de luxe débarque ce printemps à Montréal. Appelé «Dinner with a view», les Montréalais sont invités à souper à la belle étoile au pied de la Grande Roue dans le Vieux-Port.

Le concept est de profiter d’une expérience culinaire de trois services à l’aveugle exécutée par le chef mexicain René Rodriguez gagnant de la saison 4 de Top Chef Canada, gagnant du Iron Chef Challenge en 2016 ainsi que du Iron Chef Canada Challenge en 2018. Un homme d’expérience comme on dit! Vous aurez le choix entre trois options de menu au moment de réserver votre repas : végétarien (qui est aussi végane), poisson ou viande.

Votre repas vous sera servi dans un dôme transparent à l’allure féérique. Chaque dôme sera installé au pied de la Grande Roue de Montréal et sera décoré comme un terrarium avec une tonne de plantes et de jolies lumières. La table du dôme peut accueillir jusqu’à 6 personnes.

Bien entendu, cette expérience de luxe n’est pas gratuite. Vous devrez débourser un premier 150$ pour réserver le dôme. Idéalement, ce coût est divisé au sein du groupe. Ensuite, vous devrez réserver votre repas au coût de 100$ chaque. À noter que l’alcool et le pourboire ne sont pas inclus dans ce montant.

Les réservations seront possibles à partir du 19 février prochain sur le site web de «Dinner with a view». Même si c’est assez dispendieux, nul doute que les dômes seront rapidement réservés. Alors si vous souhaitez absolument vivre cette expérience unique, commencez à mettre vos sous de côté dès maintenant.

«Dinner with a view» sera à Montréal du 16 avril au 18 mai 2019; du mercredi au dimanche.

Encore plus de détails ici.

