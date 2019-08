Voyez les looks de Sabrina cette semaine!

Un de nos moments favoris de la semaine: la présentation des looks de Sabrina Cournoyer! Dans cette sélection, nous avons droit à des couleurs hivernales qui mettent bien en valeur son teint de pêche, des looks aux allures un peu fifties et un clin d'oeil à l'amour qu'elle porte pour les robes élégantes et confortables! Voici les quatre looks hebdomadaires de notre chroniqueuse culturelle!

1. Lundi

On adore cette robe bleu saphir qui se termine en haut du genou pour rappeler un petit côté élégant et femme enfant.

Suzanne Laberge

2. Mardi

Pratique et sophistiquée en même temps, cette robe au tissu versatile lui va à ravir!

Suzanne Laberge

3. Mercredi

Aux allures des années 50, cette robe près du corps et d'un bleu profond fait ressortir ses yeux et son cou dégagé qui donne à ce look un côté ultra féminin.

Suzanne Laberge

4. Jeudi

Décontracte pour la Saint-Valentin! On reconnaît bien Sabrina dans ce chandail stylé, un peu boxy et hyper confo, accompagné de jeans aux allures grunge.