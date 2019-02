PAQUETTE, Jacqueline



À l'Hôpital du Haut-Richelieu, le 11 février 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Jacqueline Paquette, épouse de feu Lionel Proulx et feu Fernand Talbot.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Lucille (feu Noël), Monique (Denis), son frère Jacques (Ginette), sa bru Lynn (Paul) ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.Une liturgie de la Parole sera célébrée en présence des cendres au salon:le dimanche 17 février 2019 à 13h.La famille remercie le personnel des résidences où elle a habité ces dernières années, Les Jardins et Bleu et Or de Richelieu ainsi que le personnel de l'Hôpital du Haut-Richelieu plus spécifiquement le 6e sud et le 7e sud pour leur dévouement et leur très grand humanisme.