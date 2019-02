5 alcools pour le week-end de la Saint-Valentin

La Saint-Valentin sera soulignée par plusieurs cette fin de semaine.

Si vous avez envie d’un petit moment romantique, de plats choisis avec soin et de bons vins, voici quelques suggestions qui, j’en suis certaine, sauront plaire. Cela étant, au risque de me répéter, a-t-on vraiment besoin d’une journée pour rappeler à notre tendre moitié son importance dans notre vie ? Si vous êtes célibataire, profitez de ces suggestions pour faire de nouvelles découvertes entre amis... on ne sait jamais !

Je suis aussi de celles qui croient, après plusieurs années en restauration, que le meilleur endroit pour souligner la Saint-Valentin reste le confort de notre foyer. Si vous voulez vraiment manger au restaurant, allez-y la semaine suivante, vous avez plus de chance de surprendre l’être cher et serez probablement mieux servis. Dernière suggestion, gardez le plaisir dans la modération, ça a bien meilleur goût !

Nino Franco Brut

Prosecco di Valdobbiadene : Voici le format parfait pour commencer une soirée en amoureux avec des bulles. La maison Nino Franco fait partie des classiques de mon répertoire de prosecco. C’est frais et fruité avec une petite pointe de citron et de fruit blanc. Le dosage bien équilibré garde une bouche sans lourdeur. Il sera un apéritif de choix et ses bulles donneront un petit air festif à votre rencontre.

11 % Italie | Vin mousseux | 11,70 $ — 375 ml | 9,3 g/l

★★ | $ ½

CODE SAQ : 743856

Flor de Crasto 2017

Quinta do Crasto, Douro : Vous n’avez pas de bouquet et un petit budget, tirez-vous d’affaire avec le Flor de Crasto. Le Douro est une de mes régions favorites pour des vins de belle qualité à prix abordable. Petit vin d’une maison sérieuse, c’est très bien fait, et fruité à souhait. Les arômes de fruits rouges et noirs font place à une bouche aux tanins arrondis. Le vin est gourmand et facile d’approche. C’est à mettre au répertoire de vos vins passe-partout.

13,5 % Portugal | Vin rouge | 13,75 $ | 1,6 g/l

★★ | $ ½

CODE SAQ : 10838579

Il Selese, 2017

I Stefanini, Soave : Difficile de s’y retrouver avec l’appellation italienne soave où la qualité peut être très variable. Du pays de Romeo et Juliette, voici une nouveauté qui m’a fait tourner la tête. Ce petit producteur de soave a fait du garganega, principal cépage de l’appellation, son porte-étendard. Ses notes de pêche blanche, d’abricot et de miel s’installent avec légèreté. C’est texturé et élégant. Avec des pétoncles poêlés sauce au beurre et citron, ce sera magnifique.

13 % Italie | Vin blanc | 16,70 $ | 4 g/l

★★ ½ | $ ½

CODE SAQ : 13841431

Warre’s Otima Tawny 10 ans

Porto, Douro : Devenu un favori avec les années, ce produit a tout pour plaire : son format de 500 ml plus adapté à de petits groupes et sa bouteille en verre clair qui met en valeur la jolie couleur des tawnys. Outre ces attraits, le produit est toujours aussi bien fait. Il sera parfait comme accompagnement à du chocolat au caramel ou une fondue au dulce de leche.

20 % Portugal | Vin porto | 24,00 $ | 140 g/l

★★★ | $$ ½

CODE SAQ : 11869457

Avril Amaretto

Distillerie Mariana : La distillerie Mariana est établie à Louiseville en Mauricie depuis plus de 3 ans. Ils ont le vent dans les voiles avec déjà 8 produits à leur actif. Avril, leur amaretto est tout ce qu’il y a de plus classique avec ses notes d’amande et sa petite pointe de caramel et d’érable. Servez-le dans le café en affogato, nature avec quelques glaçons ou en amaretto sour pour les amateurs de cocktails. En bref, c’est bien fait et c’est de chez nous !

26 % Québec | Liqueur d’amande et noyau | 35,25 $ | n.d. g/l

★★ ½ | $$$ ½

CODE SAQ : 13673941

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

