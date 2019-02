DESSUREAULT, Louise

"Loulou"



À Montréal, le 9 février 2019, à l'âge de 64 ans, est décédée Mme Louise Dessureault, fille de feu M. Raymond Dessureault.Elle laisse dans le deuil sa mère Cécile Roy, son frère Michel (Luce), son neveu Ian (Caroline), ses petits-neveux Rafaël et Anaïs, ses cousins et cousines, tous ses élèves de l'école St-Jean-de-la-Croix et de l'école Notre-Dame-de-la-Défense, qui ont eu la chance de la côtoyer ainsi que de nombreux collègues et amis.Nous allons nous rappeler de Louise comme une femme qui a dédié sa vie aux autres.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.www.salonfunerairelfc.com