6 fabuleux lieux de tournage du Trône de fer

La huitième et ultime saison de l’archipopulaire série Le trône de fer (Game of Thrones) sera diffusée à partir d’avril 2019. Parce que l’attente est quasi insoutenable, pourquoi ne pas en profiter pour rêver d’un prochain voyage dans les plus beaux lieux de tournage de la série à travers le monde?

Le Maroc

Shutterstock

Aux portes de la ville de Ouarzazate – surnommée le Hollywood marocain –, les Studios CLA sont visités quotidiennement par les fans de la série. On y découvre deux studios et différents plateaux de tournage dressés en plein cœur du désert (y ont aussi été tournées des scènes des films Gladiateur, Le Royaume des cieux, Astérix et Obélix, La Momie et de la série Vikings). Le plus impressionnant ? Le faux château aperçu dans la saison 4 du Trône de fer. Le guide nous y place d’ailleurs à l’endroit exact où se tenait Khaleesi lorsqu’elle a libéré la horde d’esclaves, images de la scène en question sur son appareil électronique à l’appui.

L’Irlande du Nord

Shutterstock

En téléchargeant la « Game of Thrones Location Map » sur leur téléphone, les admirateurs de la série partent à la découverte de ses lieux de tournage à travers l’Irlande du Nord. En voiture, ils se rendent immortaliser Cairncastle, la vallée de Shillanavogy, la grotte de Cushendun (où Mélisandre donne naissance au bébé de l’ombre), la baie Murlough and Fairhead (lieu de retrouvailles de Theon et sa sœur), la plage Downhill et le temple Mussenden. Le plus beau de ces dix arrêts reste celui de Dark Hedge, où l’on a vu s’évader Arya de la ville fictive de King’s Landing sous la superbe allée de hêtres plusieurs fois centenaires (photo).

L’Islande

Shutterstock

La Grotagja – la fameuse grotte des amours de Jon Snow et d’Ygritte – se trouve dans la magnifique Islande. Tout comme les glaciers bleutés et gris formant « les contrées de l’éternel hiver » où sont nés les fameux Marcheurs blancs, les spectaculaires champs de lave séchée du lac Myvatn et de Dimmuborgir, ainsi que les plages de sable noir de Vik i Myrdal (photo). Tout simplement spectaculaire !

La Croatie

Shutterstock

Ce n’est un secret pour personne : les saisons 2 à 5 et quelques scènes de la saison 6 du Trône de fer ont été filmées dans la splendide Croatie. La ville de King’s Landing est en réalité la vieille ville de Dubrovnik – inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO – qui, parce qu’elle est fortifiée, possède une architecture à couper le souffle et se trouve entourée d’eau, devient le plateau de tournage idéal pour une série médiévale.

L’impressionnante façade du Palais de Dioclétien (UNESCO) et les ruelles de la ville de Split, la ville fortifiée de Sibenik (UNESCO), les impressionnantes murailles de Ston, ainsi que le parc national de la Krka sont d’autres lieux que l’on peut apercevoir au fil de la série.

L’Espagne

L’équipe du Trône de fer a passé pas mal de temps en Espagne, notamment à Séville et à Gérone. Alors que l’on a pu voir la cathédrale, le quartier juif et les bains arabes de Gérone dans la saison 6, on a transformé l’alcazar (photo) et les spectaculaires jardins de Séville – qu’il faut impérativement se rendre visiter ! – en la résidence de la Maison Martell à Dorne. On retrouve d’autres lieux de tournage espagnols à Osuna, Cordoue, Barcelone, Navarre et Guadalajara.

Malte

Une dizaine d’endroits maltais se sont mutés en lieux de tournage de la série pendant la première saison. C’est le cas des rues de La Valette, du fort moyenâgeux St Angelo, des ruelles et le Square de Mdina, du fort Ricasoli (photo), du monastère St Dominique de Rabat, du palais San Anton et de ses jardins ainsi que des falaises Mtahleb que l’on a transformées en site de campement des Dothrakis.