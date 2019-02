FARSA, Elia



À Saint-Eustache, le 12 février 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Elia Farsa, époux de Mme Nadime Firsatboul.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Simon (Cynthia Roche), Helene, Michel (Micheline Debs) et Alain (Lilian Kort), ses petits-enfants Charbel, Myriam, Antoine, Maya, Michelle, Kevin, Yasmine, Elio, Thalia et Mark, ses soeurs Zarifé, Leila, Soad et Georgette, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 18 février de 14h à 17h et de 19h à 22h et le mardi 19 février dès 9h au complexe funéraire :SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC450-473-5934Les funérailles auront lieu le mardi 19 février à 11h en l'Église Orthodoxe Sainte-Marie (120 boul. Gouin Est, Montréal) et seront suivies de l'inhumation au Cimetière Jardins Urgel Bourgie de l'avenue des Perron à Laval.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Hôpital Saint-Eustache.