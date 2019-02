Action collective de dizaines de millions contre Bombardier

Une nouvelle tuile s’abat sur Bombardier : des investisseurs mécontents intentent un recours collectif qui pourrait atteindre des dizaines de millions de dollars contre le géant québécois de l’aéronautique.

Dans des documents déposés hier devant les tribunaux, les investisseurs en question reprochent à l’entreprise multimilliardaire ainsi qu’aux membres de sa haute direction d’avoir « volontairement induit le marché en erreur » en ce qui a trait à ses flux de trésorerie et à la réalisation de son plan de redressement.

Des milliers d’investisseurs québécois pourraient être visés par cette action collective, qui doit tout d’abord être autorisée par les tribunaux.

« Bombardier a fait de fausses déclarations. Dans leurs [rapports de gestion] du premier et du second trimestre de 2018, ils ont fait des affirmations concernant les montants disponibles en flux de trésorerie. Puis au troisième trimestre, ils ont fait volte-face, révélant un manque à gagner de 600 millions $ », affirme l’avocat Shawn Faguy, qui représente les plaignants.

Contrôles internes déficients

Lorsque Bombardier a révélé ses résultats du troisième trimestre et par le fait même ce trou de 600 millions $ US, l’action de l’entreprise a plongé de près de 23 %, du jour au lendemain.

Au cours des mois précédents, la société s’était pourtant dit « en voie » d’atteindre ses objectifs financiers liés à sa restructuration, ce qui aurait « artificiellement gonflé le prix de l’action ».

Me Faguy prétend que Bombardier connaissait ou aurait dû connaître les problèmes liés à Bombardier Transports, qui multiplie les retards depuis des années, et leur impact sur les flux de trésorerie disponibles.

La baisse de valeur des titres de Bombardier a causé des dommages importants à tous les actionnaires, et découle directement des déclarations erronées de Bombardier, selon la poursuite.

« Les contrôles internes de Bombardier étaient déficients à tous les moments pertinents au cours de la période visée, car ils ne garantissaient pas que toutes les informations importantes étaient diffusées au public investisseur dans les délais prévus. [La compagnie et ses dirigeants] ont manqué à leurs obligations légales et à l’obligation de divulguer toute information pertinente et importante aux investisseurs. »

Denis Gauthier, le plaignant à l’origine de l’action collective, aurait par exemple perdu plusieurs milliers de dollars, selon Me Faguy.

Les actionnaires participant à l’action collective ont acheté des titres de Bombardier entre le 2 août 2018 et le 8 novembre 2018, et détiennent toujours une partie de ces titres.