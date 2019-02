Agressivité chez les ados: les jeux vidéo violents ne seraient pas en cause

N’en déplaise aux détracteurs, il n’y aurait aucune relation entre les jeux vidéo violents et les comportements agressifs chez les adolescents, affirment des chercheurs de l’Université d’Oxford.

«Malgré l’intérêt des parents et des politiciens [envers l’impact des jeux vidéo violents], l’étude n’a pas prouvé qu’il y avait raison de s’inquiéter», soutient le professeur Andrew Przybylski, directeur de recherche pour l’Oxford Internet Institute, sur le site Web de l’établissement universitaire.

Menée auprès d’environ 2000 jeunes Britanniques et leurs parents, l’étude serait l’une des plus poussées du genre à ce jour.

Selon ses auteurs, celle-ci serait particulièrement fiable puisqu’elle sonde l’entourage de l’adolescent en plus d’évaluer précisément le degré de violence des jeux à l’aide de classements officiels.

Les chercheurs de l’université britannique ajoutent cependant un bémol. Même s’ils n’ont pas établi de corrélation entre les comportements agressifs et les jeux vidéo violents, ils indiquent que certaines situations et mécaniques de jeu ont tout de même su provoquer de la colère ou d’autres réactions négatives chez les participants. (Salut, Dark Souls, on parle de toi ici.)

Les plus studieux pourront lire l’étude complète dans la publication Royal Society Open Science.