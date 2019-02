Amy Winehouse «ressuscitée» sur un duo avec le rappeur Nas!

Pitchfork rapporte que le producteur Salaam Remi vient de mettre en ligne une nouvelle chanson, baptisée Find My Love, sur laquelle l’on peut entendre la voix de la chanteuse décédée en 2011, ainsi que celle du rappeur Nas.

Le morceau est à retrouver sur la compilation à venir Do It For Culture 2, ajoute Pitchfork.

Les chants de Winehouse proviennent d’une session d’enregistrement avec Salaam Remi, l’un de ses anciens producteurs, précise le site.

Salaam Remi est derrière le premier album d’Amy Winehouse, Frank, sorti en 2003, et a aussi coproduit Back To Black avec Mark Ronson.

L’année dernière, la réalisation d’un film biographique sur la vie d’Amy Winehouse avait été annoncée.

Quant à Nas, il a fait paraître son dernier album Nasir en juin dernier.