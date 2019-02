Anne-Catherine Tanguay retranchée en Australie

La Québécoise Anne-Catherine Tanguay a raté d’un coup le couperet au terme de la deuxième ronde de l’Omnium d’Australie, vendredi près d’Adélaïde, terminant au 71e en vertu d’un pointage de 147 (+3).

Tanguay a remis une deuxième carte de 74 (+2), commettant trois bogueys. Elle a malgré tout réalisé un oiselet au sixième trou. Elle avait participé aux rondes de la fin de semaine lors de ses quatre derniers tournois de la LPGA, signant notamment ses deux meilleurs résultats en carrière à ses deux dernières sorties.

La Canadienne Brittany Marchand a elle aussi été retranchée après 36 trous. Ses compatriotes Alena Sharp (71) et Jaclyn Lee (71) pourront quant à elle continuer leur parcours, pointant respectivement aux 10e et 32e échelons en vertu de cumulatifs de 140 (-4) et 143 (-1).

La Suédoise (67) et la Taïwanaise Wei-Ling Hsu (69) se partagent la tête avec un rendement de 134 (-10). Elles ont une avance de trois coups sur leurs plus proches poursuivantes.