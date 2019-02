ALLAIRE, Romuald



Originaire de Saint-Janvier, le 11 février 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Romuald Allaire, époux de feu Mme Jacqueline Thérien.Il laisse dans le deuil ses enfants Richard (Louise Sauriol), François (Mariette Lauzon), Serge (Chantale Roy), Benoît (Lyne Chalut) et Guylaine (Denis Berthiaume), ses petits-enfants adorés Mathieu, Josiane, François-Xavier, Anne-Frédérick, Félix, Sara-Jade et Anouk, ses arrière-petits-enfants Juliette et Alexis, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:17745 RUE VICTORSAINT-JANVIER (MIRABEL)le dimanche 17 février 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h.Les funérailles auront lieu le lundi 18 février 2019 à 11h à l'église Saint-Janvier, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit. La famille recevra les condoléances dès 10h ce jour même à l'église.Au lieu de fleurs, des dons pour la Société Alzheimer seraient appréciés.