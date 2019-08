Ça finit bien la semaine célèbre sa 200e émission ce soir, à 19h!

Pour l’occasion, Julie Bélanger et José Gaudet nous parlent de ce qui vous attend à l'émission ce soir.

Les co-animateurs recevront Maripier Morin, Anick Lemay et la visite surprise de deux de ses « fées » qui ont pris soin d’elle durant son combat contre le cancer : Julie Le Breton et Annie Brocoli. Véronique Claveau et Bryan Audet viendront aussi souligner la St-Valentin.