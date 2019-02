Canucks: au tour d'Adam Gaudette de briller

Le Suédois Elias Pettersson est perçu par les partisans comme le sauveur des Canucks de Vancouver. Mais il n’est pas le seul jeune joueur à laisser son empreinte en Colombie-Britannique.

Si Pettersson est au premier rang des pointeurs de l’équipe cette saison, avec 53 points en 48 matchs à sa première saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH), Bo Horvat (23 ans) et Brock Boeser (21 ans) suivent avec 45 et 39 points, respectivement.

Mais il ne faut pas oublier l’Américain de 22 ans Adam Gaudette, qui n'avait été qu'un choix de cinquième tour de l’équipe en 2015.

Après sa sélection, Gaudette a joué trois saisons avec l’Université Northeastern avant de disputer ses cinq premiers matchs dans la LNH en 2017-2018. Puis, cette saison, Gaudette a voyagé entre Utica, où se situe le club-école des Canucks, et Vancouver. En 34 duels dans la LNH, l’Américain a obtenu neuf points, dont quatre buts.

Il a tout d’abord été rappelé en début de saison et a pris part à 31 rencontres avec les Canucks avant d’être renvoyé avec les Comets de Utica. Puis, il a été rappelé pour un match le 10 janvier et plus récemment, il y a quelques jours, en raison de la blessure qu’a subie Brandon Sutter.

Gaudette a disputé deux matchs depuis son plus récent rappel: un match sans point face aux Ducks d'Anaheim et un autre, jeudi contre les Kings de Los Angeles, où il a amassé un but et une aide.

«Je pense qu’il est arrivé un peu plus confiant, a souligné son coéquipier Antoine Roussel au réseau Sportsnet, après le duel. Tu peux le voir. Il transporte la rondelle un peu plus et ne veut pas s’en débarrasser rapidement. C’est énorme pour lui, car un joueur comme lui doit avoir la rondelle sur son bâton et faire des jeux.»

Gaudette a d’ailleurs alimenté Boeser en milieu de deuxième période pour permettre aux Canucks de prendre les devants 2-1. Puis en toute fin de troisième période, il a marqué le but égalisateur, pour faire 3 à 3, complétant le jeu de Pettersson, notamment. Les Canucks l’ont finalement emporté en tirs de barrage.

Si Gaudette n’a pas, et n’aura peut-être jamais, l’impact de Pettersson, il a le potentiel de devenir l'un des rouages offensifs importants de l’équipe.