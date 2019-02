Céline Dion nie avoir été abandonnée par son agence

L’équipe de gérance de Céline Dion, CDA Productions, réfute l’article de Billboard stipulant que l’artiste aurait refusé de payer la commission qu’elle doit à Rob Prinz et l’agence ICM Partners, commission née d’un contrat de tournée de 500 millions $ US qu’elle a signé en 2017. L’article mentionne également que ICM Partners aurait largué la chanteuse en raison de cette affaire. Le reportage s’appuie sur «une note interne» de l’entreprise trouvée par Billboard.

Dans un message publié sur Facebook vendredi, CDA Productions indiquent qu’ils devaient répondre aux «faussetés» alléguées pour «protéger l’intégrité de Mme Dion, qui a été publiquement lésée par ces fausses déclarations».

CDA souligne que ICM et M. Prinz n’ont pas démissionné. C’est plutôt Céline Dion qui a mis fin à leur relation professionnelle par écrit le 7 mai 2018. CDA indique également que Céline Dion «ne refuse pas de payer les millions de dollars en commissions qu’elle doit».

«Je suis triste et déçue par ce faux reportage selon lequel je refuse de payer ICM ou Rob Prinz. Je sais que mon équipe leur a fait plusieurs offres très justes et généreuses et nous faisons beaucoup d’efforts pour tenter de résoudre les choses», déclare Céline Dion sur Facebook.

Selon Billboard, le mémo trouvé mentionnerait ceci: «Comme plusieurs d’entre vous le savez, Rob Prinz a représenté Céline Dion depuis plus de 30 ans, incluant le contrat de tournée sans précédent et s’échelonnant sur plusieurs années de 500 M$ qu’elle a signé en 2017. Malheureusement, Mme Dion refuse de payer le reste des commissions qu’elle doit à l’agence en lien avec ce contrat historique.»

ICM prétend ensuite avoir tout fait pour résoudre l’affaire mais n’avoir finalement d’autre choix que d’intenter des procédures judiciaires pour récupérer son dû.