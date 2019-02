Cette toute nouvelle pizzéria de Laval est le resto parfait pour une soirée romantique en tête-à-tête

Toutes les occasions sont bonnes pour s’offrir une soirée en amoureux... Surtout l’ouverture d’un restaurant italien!

Ça tombe bien, car une toute nouvelle pizzéria a ouvert ses portes récemment à Laval. Piatti Pizzeria est en fait le nouveau projet de l’équipe derrière le restaurant Piatti de Rosemère.

courtoisie

courtoisie

Le restaurant de 90 places (excluant la terrasse, en été) se spécialise dans la cuisine italienne authentique. Vous pourrez y manger bien entendu de la délicieuse pizza cuite au four, des pâtes, du poisson, de la viande et des charcuteries. Le resto offre aussi la possibilité de commander plusieurs petits plats d’entrées à partager avec une bonne bouteille de vin.

courtoisie

courtoisie

Justement, la carte des vins a été élaborée par la sommelière Caroline Dutremble. Cette dernière y est allée de ses coups de cœur avec plusieurs vins d’importations privés qui se marieront parfaitement aux mets italiens.

courtoisie

courtoisie

Au niveau du décor, ce sont les talentueux Gauley Brothers (Fugazzi, Milky Way Cocktails Bar, Barley) qui signent le magnifique design du local. Vous pouvez donc profiter de la bonne bouffe dans un lieu au look décontracté, mais avec une touche de chic grâce aux banquettes de cuir, au bar en marbre et aux chaises en velours. Quelques accents de couleurs comme le jaune et le mauve ont été ajoutés au décor, ce qui complète parfaitement le décor.

Un restaurant à tester dès que possible si vous aimez la bouffe italienne!

Piatti Pizzeria

2829, avenue des Aristocrates, Laval

