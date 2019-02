MÉNARD-LÉTOURNEAU Rachel



Décédée le 8 février 2019" Je laisse dans le deuil mes enfants d'amour : feu Denis (Lucie), France (Yves), André (Johanne), Julie (Michel), mes onze précieux petits-enfants, mes douze arrière-petits-enfants adorés, mes deux soeurs et deux belles-soeurs ainsi que mes neveux et nièces, parents et nombreux amis.Eh bien voilà! Mon voyage ici-bas est terminé! J'ai rejoint ceux que j'aimais et j'attendrai ceux que j'aime! Merci d'avoir partagé mon chemin! "La famille recevra les condoléances en l'église paroissiale de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, 3101, rue de l'Église, ce samedi 16 février 2019 à compter de 9h suivi des funérailles à 10h30.