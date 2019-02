Condos de ville en harmonie avec la nature

Grâce au projet Noria, vous aurez la possibilité de devenir propriétaire d’un condo neuf et de faire l’expérience d’un milieu de vie urbain, axé sur l’accessibilité des services et la tranquillité. Choisir Noria, c’est choisir de vivre au cœur des jardins.

Situé dans l’arrondissement florissant de Saint-Laurent, à proximité d’axes routiers centraux et de plusieurs services tels que garderies, écoles, épiceries, parcs, transports en commun, etc., le projet Noria pourra dès 2020 accueillir ses premiers propriétaires dans la tour Dalia donnant vue sur une cour intérieure verdoyante, pour une atmosphère sereine et vivifiante. Parfait pour les couples et les familles qui cherchent un milieu de vie accueillant et stimulant.

Accessible et respectueux

Avec son prix de départ fixé à 163 900 $ (avant taxes), le projet Noria tient compte de la réalité économique des acheteurs et leur facilite ainsi l’achat d’une propriété de qualité à prix accessible. Le projet comprend un espace de stationnement intérieur sécuritaire, une salle d’entraînement et même une piscine extérieure! En plus d’être lumineux, design, et fonctionnels, les condos Noria seront certifiés LEED pour vous offrir notamment une meilleure qualité de l’air et une gestion efficace des ressources énergétiques.

L’expertise Kevlar

Ce projet porte la signature de Kevlar qui, depuis 1996, est synonyme de réussite et de qualité. Par sa passion, son sens des affaires aiguisé et sa soif d’innovation, Kevlar insuffle une vitalité nouvelle à chaque projet. Celui de Noria démontre que l’ambition, la minutie et la clairvoyance de Kevlar n’ont pas de limites. Ainsi, devenir propriétaire d’un condo du projet Noria, c’est conclure un investissement judicieux avec un développeur immobilier réputé.

Nous vous invitons à nous contacter pour obtenir plus de détails.

noriacondos.com | info@noriacondos.com |514 402-6994