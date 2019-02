Des médecins qui commettent l’irréparable

Dr Prévost : Il est possible que ça suscite peu d’intérêt. Quand on s’intéresse aux enjeux globaux de santé des médecins, c’est clair qu’il y a là quelque chose de plus spectaculaire que les autres problèmes. C’est dramatique, un suicide, on ne se le cachera pas. En termes de nombre de médecins affectés et en termes de capacité de prévention, par contre, on a plus l’impression de faire des choses utiles pour des problèmes qui sont moins dramatiques, comme l’épuisement professionnel.