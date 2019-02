Marcel Dionne y a participé à trois reprises, entre 1962 et 1964, et a même signé ses premiers autographes tandis que Raymond Bourque, à défaut d’y avoir joué, l’a vécu par l’entremise de son fils Ryan, en 2003. Même si leurs expériences ont été différentes, ces deux légendes du hockey sont unanimes : le Tournoi international de hockey pee-wee de Québec crée des souvenirs impérissables.

Dionne et Bourque étaient de passage vendredi au Centre Vidéotron pour y rencontrer les amateurs dans le cadre des festivités de la 60e édition du Tournoi pee-wee.

« Je venais de Drummondville et j’ai joué dans une bonne époque. Ça fonctionnait selon la population, alors je jouais dans la classe A, tandis que Gilbert Perreault, qui venait de Victoriaville, jouait dans le B, et Guy [Lafleur] jouait pour Thurso dans le C. Je me souviens que c’était gros à l’époque, ça parlait de nous dans les radios. J’ai même signé des autographes ! » a raconté Dionne en riant.

Ce membre du Temple de la renommée avait même profité du Tournoi pee-wee pour rencontrer son premier joueur de la LNH à vie, Yvan Cournoyer.

BOURQUE PAR PROCURATION

De son côté, Bourque n’a pas eu cette chance, du moins en tant que joueur. De tout son hockey mineur à Saint-Laurent, il ne se souvient d’avoir participé à un tournoi qu’une seule fois.

« Je ne me souviens même pas d’avoir entendu parler du Tournoi pee-wee quand j’avais l’âge d’y participer. Par contre, je ne savais pas grand-chose à cet âge-là et je n’avais pas besoin de grand-chose non plus. Je jouais à l’extérieur avec mes chums et avec mon équipe AA. »

Avec son fils Ryan, toutefois, il l’a vécu en tant qu’entraîneur du Top Gun de Boston, en 2003.

« Ryan savait ce que c’était le Tournoi pee-wee, lui ! N’importe où dans le monde, les jeunes de cet âge rêvent d’y participer. C’était une belle expérience pour les jeunes qui ont eu la chance de jouer devant 15 000 personnes au Colisée. »

SOUVENIRS DES NORDIQUES

Dionne et Bourque ont donc passé une bonne heure à discuter avec les amateurs qui avaient fait la file pour les rencontrer, vendredi. Bourque a d’ailleurs souri quand on lui a demandé ce que les gens lui disaient le plus souvent en le rencontrant.

« Les gens me parlent de ma carrière, de la Coupe Stanley au Colorado. Ils ont un lien avec l’Avalanche à cause des Nordiques ! D’ailleurs, ce que les gens ne savent pas c’est qu’à ma dernière année avec les Éperviers de Sorel, Maurice Filion m’avait appelé pour savoir si je voulais jouer pour les Nordiques. Il ne voulait pas parler à mon agent qui était Rodrigue Lemoyne à l’époque. Je lui avais dit que j’avais les mains liées et qu’il devait parler à mon agent, et ça ne s’est jamais fait », a-t-il raconté.

PLACE AUX REMPARTS !

Les Remparts de Québec format pee-wee feront leurs débuts cet après-midi dans le cadre du match de 13 h, qui marquera également l’ouverture officielle de la 60e édition du Tournoi pee-wee.

Ce match sera d’ailleurs précédé de la mise au jeu protocolaire effectuée conjointement par Guy Lafleur, Raymond Bourque et Marcel Dionne.

« Les gars sont nerveux, a admis l’entraîneur David Rodrigue. Les petits gars se mettent de la pression et il va falloir dédramatiser. C’est un match comme les autres. Ils doivent profiter de l’expérience. Ils vont s’en souvenir toute leur vie et doivent en retirer du positif le plus possible. »

Jarome Iginla, de joueur à père-entraîneur

Officiellement à la retraite depuis le 30 juillet dernier, Jarome Iginla commence petit à petit à s’habituer à sa nouvelle vie. Parmi ses nouvelles occupations : diriger ses deux fils, Tij et Joe.

Le premier représente d’ailleurs les Eagles juniors de Boston cette semaine au Tournoi pee-wee, dans la classe AAA.

« Je suis à l’aréna six fois par semaine et parfois plus d’une fois dans la même journée. C’est un travail à temps plein ! Ça me garde occupé. Je suis d’ailleurs encore en apprentissage. Il faut que j’apprenne à me calmer à certaines occasions. Les jeunes sont ici pour gagner, mais surtout pour apprendre, alors je dois parfois être moins intense que je l’étais en tant que joueur », a raconté le sympathique Iginla croisé dans les corridors du Centre Vidéotron, vendredi soir, à quelques minutes du premier match de l’équipe de son fils.

MARQUER DES BUTS

Sa fille Jade joue également au hockey. La plus vieille de la famille évolue au niveau « high

school » dans la région de Boston. L’ancien joueur a par ailleurs décidé d’installer sa famille dans cette région après sa carrière, même s’il n’y a passé qu’une seule saison en tant que membre des Bruins, en 2013-2014.

« On pensait que c’était la meilleure décision pour les enfants et l’école. Un jour, ma femme et moi allons assurément retourner dans l’Ouest », mentionne celui qui a grandi dans la région d’Edmonton, en Alberta.

Parmi les choses qu’Iginla peut enseigner aux jeunes pee-wee : comment marquer des buts. Car oui, ça s’enseigne, assure-t-il. Et on va le croire puisqu’il compte 625 buts en carrière dans la LNH, dont 11 saisons consécutives de 30 filets ou plus. Il a remporté à deux reprises le trophée Maurice-Richard remis au meilleur buteur de la LNH.

« Tu peux enseigner beaucoup de choses à ces jeunes et ils apprennent vite. Marquer, ça s’apprend et j’ai appris tout au long de ma carrière, même une fois dans la LNH. Évidemment, le gros du travail revient aux joueurs. On peut leur donner des outils, mais ensuite c’est à eux de travailler sur certains aspects de leur jeu, par eux-mêmes. Tous les joueurs à qui tu parles ont passé plusieurs heures à la maison à travailler sur leurs habiletés », explique celui qui n’a pas eu la chance de participer au Tournoi pee-wee dans sa jeunesse, l’équipe pour laquelle il évoluait n’ayant pas les moyens financiers pour faire le voyage vers Québec.

