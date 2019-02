Deux policiers de Longueuil aident une femme à accoucher à la maison

Des policiers du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) ont vécu une Saint-Valentin particulièrement émouvante cette année en aidant une femme à accoucher à la maison.

Tout s’est passé très vite hier matin lorsque les agents Nancy Therrien et Maxime Chagnon ont reçu un appel à 7h46 disant qu’une femme était en train d’accoucher dans sa résidence de Longueuil.

Courtoisie: SPAL

Deux minutes après avoir reçu l’appel, les agents étaient sur place et la tête du bébé était déjà visible. Après une seule poussée, la tête était complètement sortie. L’agente Therrien a alors dégagé les épaules du bébé et une poussée plus tard le bébé était entièrement sorti.

Or, le poupon était «tout mou» et «bleu», se souviennent les deux policiers.

Inquiets, les agents ont utilisé un crochet afin de dégager les voies respiratoires du bébé et l’ont stimulé en lui frottant le dos et le ventre. Il a alors poussé gémissement.

Courtoisie: SPAL

Soulagés, les parents et les agents ont pu documenter les premiers instants de Noah.

Deux agents sont arrivés sur les lieux afin d’assister leurs collègues, suivis des ambulanciers.

La mère et le bébé, accompagnés de l’agente Therrien, ont ensuite été transportés à l’hôpital pour être examinés.

Le petit Noah qui pèse 8,12 lb et mesure 54 centimètres se porte bien de même que sa mère, qui a déjà trois enfants.

C’est la deuxième fois que les agents Therrien et Chagnon, qui ont respectivement 20 ans et 6 ans de service au sein du SPAL, vivent une telle expérience.