BINETTE, Marc-André



À Saint-Jérôme, le 4 février 2019, à l'âge de 41 ans, est décédé Marc-André Binette, fils de M. André Binette et de Mme Ginette Latendresse.Il laisse également dans le deuil ses enfants Jacob et Olivia, son frère Frédéric (Annie Gagnon), sa conjointe Miriam Aumont-Prévost, ses grands amis Jonathan Saucier et Benoit Sauriol ainsi que de nombreux autres parents et amis.Marc-André vous invite à lui témoigner tout votre amour le dimanche 17 février de 13h à 17h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE450 473-5934Un hommage lui sera rendu ce même dimanche 17 février, à 17h, en la chapelle du complexe.