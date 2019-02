Grosse semaine en vue pour l'Impact

L’Impact entame samedi le sprint final de sa préparation en amorçant une séquence de trois matchs en huit jours dans le cadre de la Suncoast Invitational, à St. Petersburg, en Floride.

À LIRE AUSSI - Beaucoup plus de minutes pour les joueurs de l'Impact

Rémi Garde et ses hommes vont disputer deux rencontres contre des formations de la Major League Soccer, Philadelphie et D.C. United, de même que contre les Rowdies de Tampa Bay, l’équipe de l’USL qui accueille l’événement.

« C’est une bonne répétition générale, on n’est pas encore physiquement prêt à jouer un match de saison où l’intensité est élevée », a indiqué Samuel Piette lors d’une conversation téléphonique, vendredi.

« On va retrouver ce qu’on voit en saison avec un calendrier condensé. »

Bon moment

Après deux rencontres à Bradenton, lors de la première portion du camp, l’Impact avait affronté le FC Cincinnati, une formation d’expansion, et Nashville, une équipe de l’USL qui intégrera la MLS l’an prochain.

Les joueurs sont donc heureux de retrouver des adversaires qu’ils connaissent et qui sont aussi un peu plus compétitifs.

« C’est bien d’affronter des équipes de la MLS et qui ont de la cohésion et de la continuité, a soutenu Zakaria Diallo. Ces matchs arrivent au bon moment. »

Piette s’attend à une montée en régime, surtout contre Philadelphie et D.C.

« C’est facile de bien faire quand il n’y a pas de grosse opposition, là ça va être différent. »

Bon défi

Selon le milieu de terrain québécois, ses coéquipiers et lui devront se retrousser les manches dans cette dernière semaine.

« C’est un très bon défi en commençant par Philadelphie. L’an dernier, on avait pris une bonne défaite, alors on veut peut-être se venger un peu. »

Pour mémoire, l’Union avait battu l’Impact 5 à 0 dans un match présenté à Clearwater et dans lequel de nombreux jeunes joueurs avaient eu des minutes contre une formation composée essentiellement de partants dans le camp de l’Union.

On sent que cette défaite a laissé au moins quelques traces.

« En saison régulière, ils nous avaient battus à la maison et on avait pris notre revanche chez eux. »

Cette dernière semaine sera surtout intéressante parce que l’Impact va affronter deux équipes rivales de l’Association Est.

« Ce sont des équipes de l’Est, mais en premier lieu c’est une évaluation pour nous tout en nous donnant des indices sur les autres équipes », souligne Piette.

Ces trois rencontres au cours de la prochaine semaine vont surtout faire en sorte que l’équipe sera bien rodée pour amorcer la saison.

« Ce sont les matchs qui feront que nous serons prêts et qu’on aura la cohésion », a insisté Diallo.

En avance

Lors du passage du Journal de Montréal à Sarasota, il y a quelques semaines, Piette avait mentionné que l’équipe était physiquement en avance sur sa préparation de la saison dernière.

Il a maintenu le même point de vue lorsque questionné à ce sujet, vendredi.

« Je maintiens la même évaluation. Physiquement, on est bien et tactiquement, on est beaucoup plus avancé qu’à pareille date l’an dernier. La qualité est très bonne sur le terrain. »

« Tactiquement, franchement je crois qu’on est près de l’objectif de Rémi Garde. On travaille bien et ça se met en place petit à petit », a ajouté Diallo.