«J’ai un plan» : Ja Rule veut relancer un événement comme le Fyre Festival

Le rappeur américain n’a pas dit son dernier mot. Il est bien persuadé qu’il peut faire revivre (ou vivre quand on pense qu’il n’a jamais vraiment existé) un festival qui fera oublier les frasques du fameux Fyre Fest.

En entrevue avec TMZ , Ja Rule a affirmé que cet événement avorté était «le festival le plus emblématique qui n’ait jamais existé.»

«Jamais existé», justement.

Il a aussi admis qu’il n’avait visionné aucun des deux documentaires consacrés au festival (Fyre Fraud sur Hulu et Fyre: The Greatest Party That Never Happened sur Netflix) étant donné qu’il l’avait vécu de l’intérieur.

Conscient de la polémique entourant son implication avec le prisonnier Billy McFarland, le nouveau festival de Ja Rule se nommera ICONNic Festival. Le tout en lien avec ICONN, la nouvelle application qu’il a lancée.

Selon People , cette nouvelle application du rappeur servirait à promouvoir de nouveaux talents en leur organisant des spectacles et des tournées.

Ja Rule voudra-t-il relancer Musique Plus un coup parti?