Je sors, je reste

Coup de cœur

Cinéma

Arctic

Après un accident d’avion, un homme se retrouve entouré d’un étendu infini de blanc en Arctique. Pour sa survie, il devra apprendre à chasser pour se nourrir et à se protéger des ours polaire. Alors qu’il avait élu domicile dans la carcasse de l’avion, un événement le poussera à quitter ce refuge pour tenter de rencontrer une quelconque trace de vie humaine. Mads Mikkelsen est le protagoniste de ce long-métrage de Joe Penna.

Sorti le 15 février

Je sors

Cinéma

Pupille

Ce film de Jeanne Herry raconte l’histoire d’une adoption. Alice attend depuis 10 ans d’avoir un enfant du service d’adoption, alors qu’une mère qui vient de donner naissance à un petit garçon choisi de la donner en adoption. Le film relate la rencontre entre le jeune Théo, 3 mois, et Alice, 41 ans.

Sorti le 15 février

Théâtre

Boomx

Cette pièce de Rick Miller parle de la génération X et de l’héritage que les baby-boomers leur a laissé. Ainsi, on fait un retour en arrière en commençant par Woodstock en 1969. Le personnage principal fera un voyage dans le temps jusqu’en 1995. On retrouvera certaines personnalités connues de l’époque tel qu’Elvis Presley, Ronald Reagan et Pierre-Elliot Trudeau.

Ce soir à 20h au Centre Segal, 5170 chemin de la Côte Sainte-Catherine

Musique

The Neal Morse Band

Le rockeur californien, Neal Morse, sera de passage dans la métropole ce soir avec son groupe pour présenter leur nouvel album, The Great Adventure, qui est sorti le 25 janvier. Pour ce nouveau projet, Morse s’est entouré de musicien de talent : Mike Portnoy (Dream Theater), Randy George, Bill Hubauer et Eric Gillette.

Ce soir à 20h au Club Soda, 1225 boulevard Saint-Laurent

Théâtre

Sophie Cadieux passe à l’histoire

Au cours de sa saison, le Théâte d’Aujourd’hui présente cette série qui met en vedette un invité qui retrace par ses idées une partie de l’histoire du Québec. Ce soir, Sophie Cadieux a choisi de plonger dans la vie de la poétesse montréalaise Marie Uguay. Sylvie Léonard et sa ville Camille seront aussi sur scène pour l’événement.

Ce soir à 20h au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui

Musique

Rising Appalachia

Ce groupe d’Atlanta mené par les sœurs Leah et Chloe Smith fait de la musique du monde a l’aide d’instrument acoustiques et d’harmonies de voix. Les membres du groupe voyage beaucoup et cela transparait dans leur musique. La formation présentera sûrement quelques nouvelles chansons puisqu’elle sortir un nouvel opus en mai.

Ce soir à 21h au Café Campus, 57 rue Prince-Arthur Est

Je reste

Web

Zoothérapie

Pour souligner sa 75e nomination aux Oscars, l’ONF nous donne accès à ce rigolo court-métrage de David Fine et Alison Snowden. Le couple de Vancouver a été oscarisé déjà à quelques reprises. Le Dr Clement, un chien, anime une thérapie dans laquelle, un chat, un cochon, une menthe religieuse, une sangsue, un oiseau et un gorille expriment leurs angoisses.

Disponible sur onf.ca depuis le 11 février

Album

Les bruits de la ville de Voyou

Voyou présente sont tout premier album. L’auteur-compositeur-interprète français était en Francos l’été dernier et avait donné une bonne impression aux Montréalais. L’album de onze chansons a un son pop rafraîchissant.

Sorti le 15 février

Livre

Le chasseur de brouillard

Katy Boyer-Gaboriault présente ce tout premier roman qui met en vedette un pathologiste judiciaire qui adore l’humour sarcastique. Dr Christopher Nelles au milieu d’un grand brouhaha après avoir eu à faire une autopsie sur le corps d’une adolescente. Tout le monde cherche des réponses, mais il ne peut pas leur donner. Il faut dire qu’il a un peu la tête ailleurs.

Sorti le 13 février