Katy Perry s'est fiancée pour la Saint-Valentin et sa bague est surprenante!

Katy Perry et Orlando Bloom ont profité de la Saint-Valentin pour franchir une nouvelle étape dans leur vie de couple: le mariage.

En effet, ils étaient heureux d’annoncer qu'ils s'étaient fiancés et ont partagé une photo de couple où l’on peut voir la bague qu’Orlando a offerte à sa douce.

Loin du traditionnel diamant solitaire, l’acteur britannique a plutôt opté pour une bague de fiançailles au design étonnant. De grande dimension, la bague est composée d’une pierre rose entourée de diamants et le tout forme une sorte de fleur.

Orlando Bloom et Katy Perry ont tous deux partagé une photo de leurs fiançailles. La chanteuse a simplement écrit «full bloom», tandis que l’acteur de The Lord of the Rings a indiqué «lifetimes». Cute!

Des photos de leur «engagement party» ont d’ailleurs été diffusées sur Twitter. On peut voir plus en détail le gros caillou de la chanteuse et son outfit thématique pour l’occasion: une robe rose cintrée et des boucles d’oreilles en cœur.

Congrats to @katyperry and Orlando Bloom who get engaged on Valentines Day! 💕💍 pic.twitter.com/eCTbtQAlJm — Philippine Concerts (@philconcerts) 15 février 2019

Ça transpire l’amour, en tout cas!

