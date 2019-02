La distribution du «Dune» de Denis Villeneuve prend forme

La distribution du film «Dune» de Denis Villeneuve n'en finit pas de s'étoffer et cette fois-ci, c'est Jason Momoa qui vient d'être annoncé pour cette nouvelle adaptation du roman de science-fiction culte de Frank Herbert.

La vedette d'Aquaman rejoint donc Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Javier Bardem, et Josh Brolin. D'après Variety, il interprétera le rôle de Duncan Idaho, le maître d'armes de la Maison Atreides (à laquelle appartient le héros de l'histoire, Paul Atreides, qui sera joué par Timothée Chalamet).

Dans une entrevue pour Variety en 2017, Denis Villeneuve avait expliqué à quel point Dune l'avait marqué.

«Depuis que j'ai 12 ans, il y a un livre que j'ai lu, Dune, qui est mon préféré et quand le producteur d'Alcon m'a demandé ce que je voulais faire, j'ai répondu "Dune" spontanément. C'est un rêve pour moi et j'ai la chance que Mary Parent de Legendary ait obtenu les droits et me l'ait proposé. J'ai des images en tête qui m'ont hanté pendant 35 ans. Je ne dirai jamais non à ça. Ce sera le projet de ma vie», avait-il notamment déclaré.

D'après les dernières informations sur l'histoire du film, révélées par Brian Herbert, le fils de l'auteur de Dune, le scénario de Denis Villeneuve couvrirait environ la moitié du premier livre de la saga (qui a ensuite été déclinée dans 5 suites), autrement dit il est possible que cette nouvelle adaptation soit réalisée en plusieurs parties.

Le premier film Dune, sorti en 1984 et réalisé par David Lynch, avait été un échec commercial, mais était devenu au fil des années une œuvre culte du cinéaste.

Situé dans un futur lointain, Dune raconte la lutte entre deux maisons nobles, sur l'aride planète Arrakis, pour le contrôle du «mélange», une drogue extrêmement addictive aux propriétés mystiques.