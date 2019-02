La «victimite» québécoise

De multiples voix se font entendre chez nous pour dénoncer le traitement de l’affaire SNC-Lavalin vs Jody Wilson-Raybould. Celles-ci affirment que les médias du Rest of Canada souhaitent clouer au pilori l’entreprise collusionnaire pour combler un cruel besoin irrésistible de s’en prendre au pauvre Québec persécuté.

Crise majeure

Franchement. Faisons l’exercice inverse. Essayons de nous mettre dans la peau des médias du ROC qui regarde la teneur de la discussion québécoise. En ce moment, le gouvernement fédéral fait face à sa pire crise depuis le début de son mandat. Par des milles. L’avenir du gouvernement est pratiquement dans la balance quand on mesure l’ampleur du bourbier dans lequel Justin Trudeau se trouve. Pendant que les médias canadiens-anglais tentent de comprendre les tenants et aboutissants, et les ramifications politiques du dossier, chez nous la discussion tourne principalement autour de la survie du fleuron flétri, avec en filigrane les tracas que cela cause à Justin Trudeau.

À celles et ceux qui affirment que le traitement de la nouvelle serait différent dans le reste du pays si SNC-Lavalin n’était pas québécoise, je pose la question suivante : si SNC-Lavalin était effectivement issue d’une autre province, seriez-vous aussi enclins à la défendre bec et ongles ?

Chauvinisme

C’est bien beau de tenter de déceler un préjugé défavorable chez nos voisins, mais c’est plutôt ironique de constater que nous avons nous-mêmes un biais dans l’autre sens. Un chauvinisme bien senti qui fait en sorte que nous acceptons de baisser la garde quand c’est bon pour pitou, mais pas quand c’est bon pour minou.

Pendant que nous demandons clémence et que nous nous insurgeons, nous occultons en partie les questions beaucoup plus fondamentales relatives aux agissements du pouvoir politique. À force de jouer à la victime, on finit par manquer le train.