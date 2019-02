Le Drakkar se paye la traite face au Titan

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau est sorti de sa torpeur en attaque, vendredi soir, quand il a lessivé le Titan d’Acadie-Bathurst par le pointage de 11-4 devant 1530 spectateurs présents au centre Henry-Leonard.

Limités à deux maigres buts lors de leurs deux parties précédentes, les Nord-Côtiers ont décidé d’ouvrir la machine face à la pire équipe du circuit Courteau, qui a connu une autre soirée de misère.

Auteur d’un doublé lors du match de mercredi contre Victoriaville, le Russe Yaroslav Alexeyev a poursuivi sur sa lancée quand il a ouvert la marque après seulement 15 secondes d’écoulées au match.

Le rapide numéro 23 a remis ça, six minutes plus tard, quand il s’est échappé et a servi une feinte spectaculaire au gardien de but Tyrid Duten, qui n’y a vu que du feu.

En avance 5-1 après une période de jeu, les membres de l’équipage n’ont pas trop ralenti la cadence au deuxième engagement avec trois autres buts face à des visiteurs complètement dépassés par les événements.

Ce match à sens unique s’est poursuivi de plus belle quand les vainqueurs ont enchaîné avec trois autres filets au dernier tiers pour ainsi concrétiser cette 39e victoire de la campagne.

Outre Yaroslav Alexeyev, Shawn Element et Christopher Benoit ont inscrit des doublés dans ce triomphe décisif. Samuel L’Italien, Jordan Martel, Ivan Chekhovich, Nathan Légaré et Pascal Corbeil ont complété le pointage face au duo de gardiens de but Tyrid Duten-Mark Grametbauer.

William Champagne a marqué deux fois dans la défaite du Titan, qui a, du même coup, disputé un 15e match consécutif (0-13-2) sans avoir goûté à la victoire. Evan MacKinnon et Anderson MacDonald ont aussi sonné la riposte face au cerbère Alex D’Orio.

En bref

Avec ses deux autres filets, le Russe Alexeyev a porté à huit son total de buts à ses six derniers matchs... En enfilant son 37e but de la saison en deuxième période, le Russe Ivan Chekhovich, qui a aussi récolté deux mentions d’aide, a mis fin à sa vilaine série de dix parties consécutives sans faire scintiller la lumière rouge... Le Drakkar sera de retour devant ses partisans, samedi après-midi, afin de recevoir la visite des Remparts de Québec.