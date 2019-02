L’entraîneur des Stingers mise sur 4 anciens du Rouge et Or

Brad Collinson souhaitait repartir sur de nouvelles fondations.

Confirmé dans son rôle d’entraîneur-chef des Stingers de Concordia au terme de la dernière saison après une année où il avait été nommé de façon intérimaire, Collinson a complètement transformé son personnel.

« Ce n’est pas le fun du tout de remercier du monde, mais c’était important de repartir à neuf, a expliqué Collinson. C’était important de se retrouver sur la même page dès le départ avec les mêmes objectifs. Je pensais que le processus aurait été plus facile, mais je suis vraiment content des gars qui se sont joints à nous. »

Des visages connus

Collinson a misé sur quatre anciens du Rouge et Or de l’Université Laval parmi ses adjoints, soit le coordonnateur offensif Alex Surprenant, le coordonnateur des unités spéciales Guillaume Bourassa, l’entraîneur de la ligne offensive Karl Monjoie et le responsable des receveurs Seydou Junior Haidara.

« Tu veux t’entourer de gens que tu connais, a souligné celui qui a été adjoint de Glen Constantin à Laval pendant huit ans. J’ai coaché Guillaume à Laval ainsi que Karl et Junior quand ils étaient plus jeunes avec l’équipe du Québec. Karl a fait tout un travail pendant ses quatre années à Garneau. Quant à Alex, c’est un très bon recruteur et nous en avons besoin. » Surprenant et Monjoie avaient été approchés par les Gaiters de Bishop’s dans le passé.

Recrutement

Pendant que Collinson rencontrait des candidats potentiels, Bourassa était responsable du recrutement. « On n’a pas annoncé tout le monde, mais nous avons 31 recrues qui se sont engagées, a indiqué Collinson. Guillaume a mis beaucoup d’efforts. C’est plus facile maintenant que les coordonnateurs sont en place ainsi que les entraîneurs de position. Les deux meilleurs receveurs de Division 3 attendaient de voir qui serait le coach de position et ils se sont engagés quand ils ont su que ça serait Seydou Junior Haïdara. Le fils de Rocco Romano sera en visite en fin de semaine. »

Élu au Temple de la renommée de la LCF en 2007 dans la même cuvée que Pierre Vercheval et Doug Flutie, Romano a évolué avec les Stingers avant d’être repêché par les Stampeders de Calgary en 1987. Son fils Mateo joue comme receveur alors que le paternel évoluait sur la ligne offensive.